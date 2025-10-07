Delta è official airline del Leadership Forum 2025

Delta è, per il secondo anno consecutivo, official airline del Leadership Forum 2025, business event dedicato ai temi della leadership e del management che si terrà al Teatro degli Arcimboldi di Milano i prossimi 15 e 16 ottobre.

“Nelle due giornate del Leadership Forum top manager, imprenditori e decision maker avranno la possibilità di incontrare e ascoltare dal vivo innovatori, business thinker e talenti globali che si confronteranno sul tema della leadership seguendo un serrato programma di speech e momenti dedicati”, afferma Delta.

“Tra i relatori del Leadership Forum ci saranno, tra gli altri, Howard Yu, LEGO® Professor of Management presso l’IMD Business School e direttore del Center for Future Readiness; Daniel Goleman, ex professore ad Harvard e autore del bestseller Emotional Intelligence, e Paul Polman, per dieci anni CEO di Unilever e tra i business leader più influenti del XXI secolo”, prosegue Delta.

“Siamo entusiasti di essere official airline del Leadership Forum anche nel 2025, anno in cui celebriamo i cento anni di Delta”. ha commentato David Werner, Managing Director of International Government Affairs, Regulatory and Policy di Delta Air Lines. “Innovazione, talento, propensione al cambiamento e importanza delle connessioni sono i valori celebrati dal Leadership Forum, gli stessi che guidano da sempre la visione strategica di Delta, e che continueranno a tracciare la nostra strada anche nel secondo secolo della nostra storia di successo”.

