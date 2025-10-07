Emirates fornisce ai clienti nuovi servizi e miglioramenti per l’accessibilità

Per consentire ai clienti di volare in tutta sicurezza, Emirates ha presentato una serie di nuovi servizi e prodotti per le persone con disabilità in occasione della settima edizione dell’AccessAbilities Expo presso il Dubai World Trade Centre. Tra i servizi più recenti e le offerte potenziate di Emirates figura un nuovo Accessible & Inclusive Travel Hub, disponibile su emirates.com per i clienti globali, che fornisce una vasta gamma di informazioni ai viaggiatori con diverse esigenze di accessibilità e consente loro di pianificare il proprio viaggio in base alle proprie esigenze specifiche. Emirates ha inoltre presentato nuovi prodotti sensoriali a bordo e giocattoli antistress per bambini e adulti, oltre a una serie di miglioramenti dei processi durante l’esperienza di volo, oltre a servizi di terra migliorati nel suo hub di Dubai e diverse idee innovative e orientate al futuro attualmente in fase di sviluppo.

“Il nuovo “Accessible & Inclusive Travel Hub” di Emirates, disponibile sul sito web Emirates.com, è progettato per contenere tutte le informazioni necessarie per un viaggio accessibile e inclusivo, con una navigazione intuitiva che consente ai clienti di trovare facilmente le informazioni e di esplorare i numerosi modi in cui Emirates può fornire assistenza e supporto di viaggio. L’Accessible & Inclusive Travel Hub di Emirates continuerà a evolversi e crescere per soddisfare le esigenze dei clienti.

Con l’obiettivo di ridurre l’ansia prima del viaggio, lo sviluppo dell’Accessible & Inclusive Travel Hub ha richiesto un anno, con il risultato di un design caratterizzato da uno stile visivo fluido e opzioni di navigazione intelligenti e intuitive. Per offrire esperienze coerenti e inclusive, il sito web è basato su un’architettura basata su token che consente aggiornamenti fluidi e una personalizzazione semplificata. Anche la palette di colori è rigorosamente testata per garantire la conformità al contrasto, a supporto di chiarezza e leggibilità, e i design sono testati con tecnologie assistive come screen reader, controllo vocale e navigazione tramite tastiera.

I clienti possono scegliere di visualizzare ed esplorare le sezioni in base alla disabilità, tra cui Mobility Assistance, Visual Impairment, Hearing Impairment and Hidden Disabilities. Se lo si preferisce, i clienti possono effettuare la ricerca consultando specifiche sezioni del viaggio, chiaramente organizzate: Before your flight, Departure from Dubai, Onboard your flight, Connecting in Dubai and Arriving in Dubai. Una terza opzione consente ai clienti di navigare in base a esigenze specifiche.

Sono inoltre disponibili sezioni dedicate a viaggiatori con wheelchair e ausili per la mobilità, oltre a informazioni dettagliate sui viaggi per motivi di salute, per i clienti che soffrono di patologie o che viaggiano con farmaci e dispositivi medici. Il nuovo Accessible & Inclusive Travel Hub presenta anche una sezione sui viaggi in famiglia con informazioni chiare su viaggiare con bambini, viaggiare durante la gravidanza e viaggiare con minori non accompagnati.

L’Emirates Accessible & Inclusive Travel Hub è stato progettato in modo intelligente per essere aggiornato in modo rapido e semplice con nuove informazioni e miglioramenti, in linea con l’evoluzione dei requisiti di viaggio accessibili. Nella progettazione e realizzazione dell’hub, Emirates ha utilizzato metodi di ricerca inclusivi, coinvolgendo una vasta gamma di utenti, compresi quelli con disabilità, negli studi di usabilità”, afferma Emirates.

“Emirates ha progettato una gamma di prodotti sensoriali e giocattoli antistress per clienti di tutte le età, che saranno disponibili a bordo in tutte le classi di viaggio, dal 1° novembre 2025.

In Business Class, Emirates ha introdotto un nuovo prodotto e un miglioramento dei processi che avrà un impatto positivo sui clienti con esigenze di accessibilità: un nuovo ‘mattress hood’. Si tratta di un miglioramento del materasso Emirates esistente per i clienti che desiderano rilassarsi o dormire in Business Class. Poiché il materasso è ora più sicuro sul sedile, non è più necessario che il personale di cabina lo raccolga prima dell’atterraggio. Il nuovo mattress hood di Emirates è approvato come eccezione dal punto di vista della sicurezza per il decollo e l’atterraggio.

Emirates si impegna a definire gli standard del settore e l’accessibilità per le persone con disabilità e ora offre oltre 600 film con sottotitoli e 200 film con descrizione audio, offrendo accessibilità ai clienti con disabilità visive. Le cuffie Emirates sono compatibili anche con gli apparecchi acustici se impostate in posizione “T”. Per alleviare l’ansia o favorire il rilassamento, sono disponibili 12 canali di Wellbeing TV e 31 canali di podcast e playlist dedicati a Felicità e Benessere, tra cui meditazioni e suoni rilassanti.

A bordo dell’ultimo aeromobile Emirates, l’Airbus A350-900, è stata progettata una nuova interfaccia utente su ice in collaborazione con Thales e gruppi di sostegno per i clienti con disabilità visiva, per garantire a tutti i passeggeri un’esperienza di intrattenimento in volo intuitiva e di alta qualità. Questa offre esperienze ottimali per i passeggeri non vedenti o ipovedenti, tra cui assistenza alla navigazione con segnali audio, feedback vocale dei metadati, supporto per gesti touch e swipe e presenta l’ampia selezione di contenuti audio-descrittivi (AD) disponibili su ice“, prosegue Emirates.

“Nel Terminal 3 dell’hub Emirates, Dubai International Airport (DXB), è stato allestito uno smart corridor con un design senza barriere e biometria che consente ai passeggeri con disabilità di muoversi agevolmente e in modo indipendente. L’area ora dispone di una copertura flessibile delle telecamere, il che significa che le telecamere possono autoregolarsi in altezza e angolazione senza limitare o imporre i movimenti delle persone su wheelchair o con problemi di mobilità.

Anche i chioschi self-service Emirates per il check-in sono stati migliorati, con funzionalità di sintesi vocale, touchscreen più fruibile, funzioni braille e tattili, jack per cuffie per persone con difficoltà motorie e visive e la possibilità di autoregolarsi per adattarsi all’altezza dei clienti.

Emirates dispone anche di un Emirates-branded wheelchair accessible vehicle recentemente migliorato, che è ora il prototipo di una flotta prevista di 10 veicoli, la cui introduzione è prevista entro l’inizio del 2026. Il veicolo con conducente è un furgone Mercedes V250 dotato di sollevatore e rampa elettrici. Una volta a bordo, i sistemi di sicurezza aggiuntivi proteggono il cliente che potrebbe avere disabilità motorie. Gli autisti Emirates stanno attualmente ricevendo una formazione specifica sull’assistenza alla mobilità e sul supporto ai clienti con disabilità. Attualmente, il veicolo viene utilizzato dai clienti di First e Business Class che usufruiscono degli chauffeur drive services con sede a Dubai, con l’intenzione di estenderne la disponibilità in futuro.

I team di Emirates si dedicano allo sviluppo di soluzioni per problematiche quali l’accessibilità. Il team ha già prodotto diversi prototipi progettati per i clienti Emirates con esigenze di accessibilità. Una delle innovazioni che Emirates sta valutando è una collaborazione con Airbus per rendere la cabina più accessibile. Grazie all’utilizzo di un fornitore tecnologico esclusivo, il concept faciliterà il viaggio indipendente dei passeggeri non vedenti o ipovedenti, utilizzando codici QR posizionati in modo discreto che possono collegarsi al telefono dei clienti e fornire una descrizione audio della cabina, oltre a un sistema tattile per individuare funzioni essenziali come file di sedili, lavatories, uscite di emergenza e persino menu digitali”, continua Emirates.

“Emirates promuove il cambiamento nel settore dell’aviazione, con l’obiettivo di rendere i viaggi più accessibili e inclusivi per tutti. Nell’ambito di questo impegno, Emirates ha istituito un Office of Accessibility and Inclusion ed è diventata la prima compagnia aerea al mondo certificata per l’autismo nel marzo 2025. Emirates ha formato oltre 35.000 dipendenti per supportare i clienti con autismo e ha introdotto l’iniziativa “Travel Rehearsal” in 17 paesi, consentendo ai clienti di sperimentare le sfumature dell’esperienza aeroportuale prima di partire.

Emirates è impegnata nella progettazione di nuove politiche, processi e prodotti con particolare attenzione alla dignità dei clienti con esigenze di accessibilità. Per consentire a tutti i clienti di volare in sicurezza, negli ultimi anni Emirates ha introdotto una nuova politica e un nuovo impegno per l’accessibilità e ha implementato nuovi processi nei call center per supportare le esigenze dei clienti, ha lanciato l’Accessible & Inclusive Travel Hub su Emirates.com per supportare l’esperienza del cliente e ha introdotto numerosi nuovi prodotti a supporto dei viaggi accessibili, in collaborazione con il feedback diretto delle comunità e dei gruppi con esigenze di viaggio accessibili.

Emirates continua a promuovere l’agenda dei viaggi accessibili in un settore in continua evoluzione, facendo ciò che è giusto e responsabile, passo dopo passo e dando priorità all’innovazione. Emirates collabora inoltre con una serie di partner a livello internazionale per promuovere l’agenda dei viaggi accessibili: dai legislatori agli operatori, da gruppi e comunità specifici a clienti globali. Emirates mira inoltre a promuovere l’accessibilità standardizzando i processi globali e creando coerenza: online, nei call center, negli aeroporti e a bordo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)