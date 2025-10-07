La joint venture tra Lufthansa Group e Singapore Airlines dà il benvenuto a Brussels Airlines

Lufthansa Group e Singapore Airlines annunciano l’espansione della loro joint venture con l’aggiunta di Brussels Airlines (SN).

“Questa integrazione rafforza ulteriormente la partnership strategica e amplia le opzioni di viaggio tra l’Europa e la regione Asia-Pacifico.

Pubblicato il 6 ottobre 2025 e con voli a partire dal 26 ottobre 2025, i clienti possono prenotare il Brussels Airlines (SN) codeshare tra Singapore e Bruxelles operato da Singapore Airlines. Questa iniziativa offre ai clienti una maggiore scelta e una connettività più fluida tra Singapore e il Belgio e oltre”, afferma Lufthansa Group.

Felipe Bonifatti, Lufthansa Group Vice President Asia Pacific and Joint Ventures East, afferma: “La regione Asia-Pacifico ospita più Joint Venture di Lufthansa Group che qualsiasi altra parte del mondo. L’integrazione di Brussels Airlines nella nostra Joint Venture con Singapore Airlines sottolinea il nostro impegno nell’offrire ai clienti dell’area APAC una scelta più ampia e una connettività fluida in tutta Europa. Questo passo è una naturale evoluzione della nostra partnership di lunga data con Singapore Airlines”.

“La Joint Venture tra Lufthansa Group e Singapore Airlines ha recentemente festeggiato il suo ottavo anniversario e offre ai clienti l’accesso a tariffe congiunte in sette paesi e ventisei destinazioni. È significativo che questa espansione della Joint Venture tra Lufthansa Group e Singapore Airlines includa anche l’estensione delle intermodal feeder routes, ovvero quelle operate in autobus o treno verso gli hub dei vettori in Europa.

Evoluzione di una partnership iniziata nel 2017, questo quadro ampliato apre anche la strada all’adesione di ulteriori sussidiarie di Lufthansa Group e Singapore Airlines, ampliando l’accesso alla rete per i viaggiatori provenienti sia dall’Europa che dalla regione Asia-Pacifico”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)