AEGEAN Airlines amplia la flotta con un nuovo ATR 72-600 e altri due in ordine

AEGEAN Airlines, attraverso la sua controllata Olympic Air, ha accolto nella sua flotta un nuovo ATR 72-600, segnando un passo significativo nella sua strategia di rinnovamento della flotta regionale. A ulteriore dimostrazione di fiducia nei velivoli di ultima generazione di ATR, AEGEAN ha anche ordinato direttamente altri due ATR 72-600, la cui consegna è prevista per dicembre 2026.

“Questo nuovo ordine sottolinea l’impegno a lungo termine di AEGEAN e Olympic Air per la modernizzazione e la sostenibilità della flotta, riflettendo al contempo la loro fiducia nel prodotto ATR. Olympic Air, che opera turboprop services su rotte domestiche in Grecia e destinazioni internazionali vicine, attualmente opera una flotta di 15 aeromobili ATR (12 ATR 72-600 e tre ATR 42-600)”, afferma ATR.

Michalis Kouveliotis, Deputy Chief Executive Officer of AEGEAN Airlines, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo ATR 72-600 nella nostra flotta e prevediamo l’arrivo di altri due aeromobili entro dicembre 2026. Queste aggiunte riflettono il costante impegno di AEGEAN e Olympic Air nel rinnovamento della flotta, nell’efficienza operativa e nella sostenibilità. Siamo fiduciosi che gli aeromobili di ultima generazione di ATR ci consentiranno di migliorare ulteriormente la connettività in tutta la Grecia, continuando a offrire un servizio di alta qualità ai nostri passeggeri e riducendo al contempo il nostro impatto ambientale”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer at ATR, ha aggiunto: “Il ruolo di AEGEAN Airlines e Olympic Air nel fornire una connettività accessibile e inclusiva in tutta la Grecia è encomiabile. L’ATR 72-600 è ideale per la loro rete regionale, offrendo un’efficienza nei consumi e un’affidabilità senza pari. I suoi bassi costi operativi e il minimo impatto ambientale lo rendono l’aereo perfetto per mantenere operazioni redditizie su rotte a bassa densità, soprattutto in inverno, quando il trasporto aereo diventa un’arteria vitale per le comunità insulari. Questa partnership riflette la nostra visione condivisa per un panorama dell’aviazione regionale davvero essenziale e redditizio”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)