LOT Polish Airlines al TTG di Rimini, tra recenti novità e prospettive

LOT Polish Airlines è presente al TTG Travel Experience di Rimini per il consueto momento di incontro tra il vettore e gli operatori di settore.
La compagnia polacca, che lo scorso giugno ha confermato un ordine per 40 Airbus A220, con opzioni per altri 44, e il leasing di due Boeing 787-8 Dreamliner in consegna nel 2026, ha registrato buoni risultati nei mesi già trascorsi del 2025, culminati nel superamento di un milione di passeggeri nel solo mese di luglio, nuovo record nella storia del vettore.
Tra le novità commerciali già operative figura l’accordo di codeshare con ITA Airways, attivo già dalla primavera.
La compagnia punta a rafforzare la propria presenza in Europa e nel bacino del Mediterraneo attraverso accordi con tour operator e vettori regionali, mantenendo Varsavia come hub strategico per i collegamenti tra Europa e Asia.
Le restrizioni sullo spazio aereo russo restano una delle principali sfide operative per LOT, costretta a pianificare rotte alternative più lunghe verso l’Asia. Il vettore ha avviato procedure di ottimizzazione del fuel planning e della turnazione equipaggi per mantenere competitività sui voli di lungo raggio.