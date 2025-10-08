KLM celebra 106 anni di legami con gli Stati Uniti con una speciale Delft Blue house

Oggi KLM celebra il suo 106° anniversario inaugurando una nuova Delft Blue house: Villa Rameau, situata accanto alla Pieterskerk di Leida.

“I pellegrini rimasero qui per dodici anni prima di salpare a bordo del Mayflower per l’America nel 1620. Il viaggio dei pellegrini diede inizio a un legame duraturo attraverso l’Atlantico, che KLM porta avanti con orgoglio da 106 anni. Essendo la compagnia aerea più antica del mondo ancora operativa con il suo nome originale, KLM ha svolto un ruolo chiave nel collegare i Paesi Bassi e l’Europa con gli Stati Uniti. Come parte di Air France-KLM Group e in joint venture con Delta Air Lines, KLM trasporta milioni di passeggeri ogni anno tra l’Europa e gli Stati Uniti, servendo una rete di quindici destinazioni statunitensi. Questi legami sostengono le economie e la prosperità su entrambe le sponde dell’oceano”, afferma KLM.

“Con l’inaugurazione di Villa Rameau, la nostra 106a Delft Blue house, non festeggiamo solo il nostro compleanno, ma anche l’importanza dei legami e della resilienza. Questi valori si riflettono nella storia della casa e dei Pellegrini, e sono anche il cuore di KLM. Per 106 anni abbiamo costruito legami globali. Soprattutto in tempi difficili, questa casa ci ricorda quanto sia vitale rimanere connessi. È un piccolo simbolo con una grande storia su come continuiamo a innovare e a plasmare il futuro dell’aviazione”, afferma Marjan Rintel, Presidente e CEO di KLM.

“Villa Rameau, ora sede del Leiden American Pilgrim Museum, ha un passato ricco di storia. Questo luogo di Leida simboleggia la perseveranza in tempi turbolenti e la creazione di nuovi legami, valori cari a KLM“, prosegue KLM.

“È un onore che Villa Rameau, con la sua storia unica e la sua posizione centrale a Leida, faccia ora parte della collezione di KLM miniature house collection. Questa casa racconta una parte importante della storia di Leida. Siamo orgogliosi di vedere questa storia condivisa con il mondo in questo modo speciale”, afferma Peter Heijkoop, Sindaco di Leida.

“Fin dagli anni ’50, KLM regala Delft Blue houses riempite di gin olandese Bols ai passeggeri della World Business Class sui voli intercontinentali. Queste miniature rappresentano edifici speciali dei Paesi Bassi e di altri paesi e sono amati oggetti da collezione. Dal 1994, il numero di case corrisponde all’età di KLM. Ogni anno, il 7 ottobre, giorno del compleanno di KLM, una nuova casa si aggiunge alla collezione. La annual KLM house è un omaggio ai luoghi che collegano i Paesi Bassi al resto del mondo”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)