TAP Air Portugal: continua la crescita in Italia

TAP Air Portugal è a TTG Travel Experience 2025 anche quest’anno con una doppia presenza: sia presso gli spazi del Portogallo che del Brasile per ribadire il ruolo strategico del mercato italiano e il costante impegno verso il trade e i viaggiatori.

Per l’Italia, nel periodo aprile–agosto 2025 il canale indiretto ha registrato un incremento del +26,8% di biglietti venduti rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita ancora più significativa per le agenzie fisiche (+47,7%). Anche il lungo raggio è stato particolarmente dinamico, con il Nord Atlantico in crescita del +29,5% e il Brasile in aumento del +49,4%.

“Nonostante un contesto competitivo e macroeconomico complesso, TAP ha mantenuto – e in alcuni casi rafforzato – la propria quota di mercato sia sugli Stati Uniti sia sul Brasile, confermando la solidità della sua proposta e la centralità del rapporto con il trade, che in Italia rappresenta circa il 65% delle vendite”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager Italy di TAP Air Portugal. “Inoltre, con TAPFORBIZ vogliamo offrire nuove opportunità e vantaggi concreti alle aziende clienti: fino al 16 ottobre sono attive due promo speciali, WELCOMEBIZ e BACK2BIZ, che consentono di ricevere un bonus di 80€ dopo il primo viaggio, rispettivamente per le nuove aziende aderenti al programma e per quelle che non viaggiano con TAP da oltre due anni. Un modo per premiare la fedeltà e stimolare nuove collaborazioni nel segmento corporate”.

“La compagnia aerea portoghese leader mondiale nei collegamenti tra Europa e Brasile, nel primo semestre del 2025 ha trasportato otto milioni di passeggeri, con un incremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il numero di voli operati è rimasto pressoché stabile (+0,2%).

Sul fronte operativo, per il prossimo anno la compagnia conferma oltre 100 voli settimanali per Lisbona dagli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Napoli (stagionale), valutando anche l’impiego di aeromobili di maggiore capacità per aumentare i posti disponibili a parità di frequenze”, afferma TAP Air Portugal.

“Infine, Los Angeles sarà operativa anche in inverno e tornerà la destinazione di Cancún, garantendo così continuità e stabilità di programmazione per i partner commerciali”, conclude TAP Air Portugal.

