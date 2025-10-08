British Airways potenzierà la connettività tra il Regno Unito e l’India

British Airways ha ribadito la sua ambizione di crescita del network in India, facilitando un’importante missione commerciale del governo britannico nel Paese, guidata dal Primo Ministro Keir Starmer.

“La compagnia aerea introdurrà un terzo volo giornaliero tra London Heathrow e Delhi nel 2026, soggetto ad approvazione normativa e di capacità, e cercherà ulteriori opportunità di crescita nel Paese con l’aumento degli scambi commerciali tra Regno Unito e India.

Circa 130 tra CEO e alti ministri del Regno Unito si sono recati nel Paese martedì su un volo charter di British Airways nell’ambito di una missione commerciale volta a rafforzare i legami commerciali e gli affari tra i due Paesi.

Il viaggio a Mumbai segue la firma di un Free Trade Agreement tra il Primo Ministro Keir Starmer e il suo omologo indiano, Narendra Modi, a luglio”, afferma British Airways.

Sean Doyle, Chairman and Chief Executive of British Airways, ha dichiarato: “Sono lieto di prendere parte a questa importante missione commerciale. I nostri legami con l’India sono stati stabiliti oltre 100 anni fa e oggi contiamo circa 2.500 dipendenti di British Airways basati lì. Nel corso degli anni abbiamo costantemente aumentato la capacità tra il Regno Unito e l’India e ora operiamo 56 voli diretti verso cinque città indiane ogni settimana. L’accordo di libero scambio con l’India darà impulso allo slancio economico tra i nostri due Paesi e British Airways è al centro di questa attività, fungendo da motore per l’incremento degli scambi commerciali. Svilupperemo la nostra rete parallelamente all’aumento dell’attività economica, quindi l’accordo di libero scambio per la nostra attività è un’ottima notizia. In qualità di compagnia aerea che offre la più grande rete di qualsiasi altro vettore europeo nel Nord Atlantico, contribuiamo anche a collegare l’India agli Stati Uniti e oltre, quindi se si aggiunge questo fattore al mix, c’è molto di cui essere entusiasti per le nostre due economie collegate”.

Il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato: “British Airways collega il Regno Unito con l’India da oltre un secolo, simbolo di una partnership duratura e di profondi legami culturali ed economici tra le nostre due nazioni. Mentre il nostro storico accordo commerciale apre la strada a nuove opportunità per le imprese, la nostra compagnia di bandiera nazionale svolgerà un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami commerciali con l’India, stimolando la crescita del Regno Unito e contribuendo alla realizzazione del nostro Plan for Change”.

“British Airways vola in India da oltre 100 anni e questo mese celebra 20 anni di voli per Bangalore. Oltre a un terzo volo giornaliero tra London Heathrow e Delhi, la popolare First cabin tornerà sui voli per Mumbai questo mese, con la nuova Business Class Club Suite su voli selezionati su tutte e cinque le rotte indiane entro la fine del 2026.

L’aumento della frequenza offrirà ai clienti che viaggiano in India maggiore scelta e flessibilità.

British Airways ha inoltre lanciato un brand-new Meet and Assist service per i clienti che necessitano di ulteriore supporto durante i viaggi dall’India al Regno Unito, per rendere il viaggio meno stressante. Il servizio è stato utilizzato da circa 5.500 clienti dal lancio a marzo. È disponibile in tutti e cinque gli aeroporti indiani da cui opera la compagnia aerea e i colleghi che parlano fluentemente le lingue locali hanno seguito una formazione specifica per offrire questa soluzione.

La compagnia aerea continua a investire nell’esperienza complessiva del cliente e ha ha già lanciato oltre 900 iniziative nell’ambito del suo transformation plan da 7 miliardi di sterline, dai brand-new short-haul seats e free Wi-Fi messaging on board, al rinnovamento delle lounge in tutta la sua rete globale”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)