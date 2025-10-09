Aeroporti di Puglia: nuovo volo Bari – New York di United Airlines

Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 1° maggio la compagnia United Airlines opererà il collegamento quadrisettimanale tra Bari e New York, aeroporto di Newark (leggi anche qui).

Il collegamento prevede i seguenti orari:

Bari – New York (EWR) (lunedì, martedì, giovedì, sabato): partenza 9.45 – arrivo 14.00

New York (EWR) – Bari (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica): partenza 16.45 – arrivo 7.45 (giorno successivo).

“Siamo in presenza di una notizia di straordinario valore. Un colosso dell’aviazione commerciale mondiale, inserito in un’alleanza della quale fanno parte alcuni tra i più importanti vettori internazionali, punta con decisione sul mercato pugliese e lo fa con una programmazione impensabile solo sino a qualche mese fa. Si aprono per la Puglia, per la sua industria del turismo e per la rete imprenditoriale, opportunità di sviluppo uniche. Una scelta che non è casuale atteso i lusinghieri risultati ottenuti dal primo anno di operatività della rotta con la metropoli statunitense e il crescente numero di cittadini americani che privilegiano la Puglia per trascorrere una vacanza all’insegna della cultura, della storia e delle migliori tradizioni popolari. Continuiamo a raccogliere i frutti di una programmazione strategica che ha individuato nei mercati di oltreoceano i punti cruciali per lo sviluppo del traffico e che già importanti successi ha ottenuto”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Sento forte il dovere di ringraziare il Governo regionale, gli Assessorati ai trasporti e al turismo, i Dipartimenti e le strutture regionali e il management e il personale di Aeroporti di Puglia per la fiducia accordata nella nostra azione finalizzata allo sviluppo dei collegamenti e alla qualificazione e potenziamento delle infrastrutture civili e aeronautiche divenute sempre più attrattive, anche in termini di efficienza delle operazioni, per i più grandi player del trasporto aereo mondiale”, ha concluso il presidente Vasile.

