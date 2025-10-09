United aggiunge voli verso nuove città in Croazia, Italia, Scozia e Spagna la prossima estate

United Airlines ha annunciato oggi il suo Summer 2026 schedule con voli verso quattro nuove città in Croazia, Italia, Scozia e Spagna, diventando così la compagnia aerea statunitense con il maggior numero di destinazioni oltreoceano.

Nell’estate 2026, United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a lanciare voli diretti verso quattro nuove destinazioni dal suo hub di Newark/New York verso Spalato, Croazia; Bari, Italia; Glasgow, Scozia e Santiago de Compostela, Spagna. La compagnia aerea aggiungerà inoltre il suo primo volo tra Washington-Dulles e Reykjavik, Islanda, e un nuovo nonstop year-round daily service da Newark/New York a Seoul, Corea del Sud, oltre quattro voli settimanali aggiuntivi, per un totale di 18 voli settimanali, tra Newark/New York e Tel Aviv.

“United vanta una rete internazionale senza pari e siamo orgogliosi di collegare i nostri clienti a destinazioni uniche e di tendenza che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “Con l’aggiunta di questi nuovi voli e il ritorno di tutte le nostre nuove rotte dell’anno scorso, United ora vola verso 46 città attraverso l’Atlantico, più di qualsiasi altra compagnia aerea”.

“In qualità di leader nei collegamenti dagli Stati Uniti verso destinazioni internazionali in tutto il mondo, United prosegue su questa strada offrendo quasi 3.000 voli di andata e ritorno internazionali settimanali nell’estate 2026. Oltre alle nuove destinazioni di United per l’estate 2026, United continuerà a servire tutte e nove le destinazioni della sua più grande espansione di sempre, avvenuta la scorsa estate, inclusi i voli stagionali per Ulan Bator, Mongolia; Nuuk, Groenlandia; Palermo, Italia; Bilbao, Spagna; Isola di Madeira, Portogallo; Faro, Portogallo; continuerà a servire tutto l’anno da Dakar, Senegal; Puerto Escondido, Messico e Kaohsiung.

Con la programmazione estiva 2026 di United, le destinazioni nuove e di ritorno offrono ai clienti una varietà di paesaggi ed esperienze tra cui scegliere. In tutto il mondo, United offrirà oltre 850 voli giornalieri da e per oltre 150 destinazioni internazionali, di cui 41 servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense, il prossimo anno.

Tutti i nuovi voli sono soggetti all’approvazione governativa e saranno disponibili per la vendita su United.com e sull’app United da oggi”, afferma United.

“United sarà l’unica compagnia aerea a volare dagli Stati Uniti a Spalato ed è attualmente l’unica a offrire voli diretti per la Croazia con il suo servizio stagionale da Newark/New York a Dubrovnik. I voli saranno operati tre volte a settimana con un Boeing 767-300ER.

Inoltre, United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio diretto tra Bari e gli Stati Uniti a partire dal 1° maggio. Il nuovo servizio per Bari sarà operato quattro volte a settimana con un Boeing 767-300ER. Con uno dei porti più grandi del Mar Adriatico, i viaggiatori possono anche raggiungere via mare da Bari l’Albania, la Croazia, la Grecia e altre destinazioni.

United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un servizio diretto tra gli Stati Uniti e Glasgow, la città più grande della Scozia. Il servizio giornaliero stagionale da Newark/New York inizierà l’8 maggio e offrirà un comodo collegamento diretto a bordo di un Boeing 737-MAX 8. United serve anche Edimburgo tutto l’anno ed è la principale compagnia aerea tra gli Stati Uniti e la Scozia.

Con un volo stagionale trisettimanale da Newark/New York a partire dal 22 maggio, United sarà l’unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra gli Stati Uniti e Santiago de Compostela, capoluogo della Galizia, in Spagna. Questo sarà il primo volo di linea regolare tra gli Stati Uniti e Santiago de Compostela. Il volo sarà operato con un Boeing 737-MAX 8. Con questo nuovo volo, United vola ora verso sei destinazioni in Spagna, tra cui Madrid, Barcellona, Malaga, Palma di Maiorca e Bilbao, ed è l’unica compagnia aerea a volare senza scalo verso Bilbao, Malaga e Palma di Maiorca dagli Stati Uniti.

A partire dal 21 maggio, United offrirà un servizio giornaliero tra Reykjavik e Washington Dulles, ampliando il servizio esistente della compagnia aerea da Chicago O’Hare e Newark/New York. Il volo giornaliero sarà operato con un Boeing 757-200, rendendo United l’unica compagnia aerea a offrire poltrone reclinabili in business class tra le due capitali.

Dal 2019 United ha aggiunto voli verso nove destinazioni transatlantiche da Washington-Dulles, con Reykjavik che si è aggiunta alle più recenti aggiunte di quest’anno, con un servizio annuale per Dakar e un servizio stagionale per Venezia e Nizza.

La prossima estate United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti tra Newark/New York e la Corea del Sud. I voli giornalieri da Newark/New York a Seoul inizieranno il 4 settembre con un Boeing 787-9 Dreamliner e si aggiungeranno ai voli giornalieri di United da San Francisco.

Il 28 marzo United aggiungerà un terzo volo per Tel Aviv da Newark/New York operato con un Boeing 787-9 Dreamliner. Il servizio quadrisettimanale si aggiunge ai due voli giornalieri Newark-Tel Aviv, ai quattro voli settimanali Chicago O’Hare-Tel Aviv e ai tre voli settimanali Washington Dulles-Tel Aviv che la compagnia aerea già offre”, prosegue United.

“Dopo un’estate di successo, United è entusiasta di riportare tutte e nove le destinazioni della sua storica espansione estiva 2025, la più grande nella storia della compagnia aerea. Queste rotte riprenderanno:

Ulaanbaatar: 30 aprile 2026

Faro: 15 maggio 2026

Isola di Madeira: 16 maggio 2026 (tre settimane prima rispetto al 2025)

Palermo: 22 maggio 2026

Bilbao: 30 maggio 2026

Nuuk: 6 giugno 2026 (una settimana prima rispetto al 2025)

Kaohsiung: Servizio operativo tutto l’anno

Dakar: Servizio operativo tutto l’anno

Puerto Escondido: Servizio operativo tutto l’anno

Ad agosto 2025, United ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di passeggeri trasportati verso Italia, Spagna e Portogallo, con quasi 1,5 milioni, l’11% in più rispetto allo scorso anno. Il volo inaugurale per Nuuk, in Groenlandia, è stato il volo inaugurale con le vendite più rapide nella storia di United Airlines“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)