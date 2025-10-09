Bombardier dà il via alla Customer Service Expansion negli Stati Uniti

Bombardier ha annunciato la prevista apertura di un nuovo service centre presso Fort Wayne International Airport in Fort Wayne, Indiana.

“Come nuova maintenance facility dell’azienda nel Midwest degli Stati Uniti, questo nuovo service centre dà il via all’iniziativa di espansione su larga scala e in più fasi negli Stati Uniti, precedentemente annunciata da Bombardier. A complemento delle heavy maintenance facilities dell’azienda in tutti gli Stati Uniti e dell’attuale parts hub di Chicago, la nuova sede rafforzerà ulteriormente la possibilità per i clienti di accedere a un servizio e un’assistenza eccezionali. Con i migliori piazzamenti sia nei sondaggi di Aviation International News che in quelli di ProPilot Product Support, Bombardier continua a stabilire un punto di riferimento per un servizio all’avanguardia nel settore.

Una volta pienamente operativa, la struttura di 64.500 piedi quadrati (circa 6.000 metri quadrati) offrirà un hangar space in grado di ospitare fino a sei aeromobili. Il sito fornirà una gamma completa di servizi, tra cui scheduled and unscheduled maintenance, modifications, avionics installations and AOG support”, afferma Bombardier.

“Gli Stati Uniti sono un mercato chiave per Bombardier, con quasi 3.000 velivoli in servizio. La crescente domanda dal Midwest ha reso Fort Wayne una scelta naturale per il nostro nuovo service centre, che fungerà da hub strategico per i clienti di tutta la regione e oltre”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier. “Questo nuovo service centre dimostra il nostro costante impegno verso la vicinanza e la comodità del cliente, oltre a offrire un’assistenza di livello superiore supportata dalla fiducia di una competenza di livello mondiale. Questa struttura rafforza la nostra presenza di assistenza negli Stati Uniti, supporta la nostra visione a lungo termine per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro a livello locale e riflette il costante impegno dei nostri partner regionali”.

“Il nuovo service centre evidenzia la collaborazione tra lo Stato dell’Indiana, Fort Wayne International Airport e la Greater Fort Wayne Chamber of Commerce, che hanno lavorato a stretto contatto con Bombardier per supportare il piano di crescita dell’azienda nella regione.

Con l’imminente entrata in servizio del velivolo Global 8000 e la continua crescita della flotta globale di Bombardier, l’azienda si concentra sul rafforzamento delle sue capacità negli Stati Uniti negli hub chiave per servire al meglio i clienti dove operano. L’azienda darà inoltre priorità al reclutamento di talenti e allo sviluppo della forza lavoro per garantire una pipeline costante di professionisti qualificati presso la nuova sede e in tutta la sua rete.

L’attuale services business di Bombardier vanta già una solida presenza negli Stati Uniti, grazie ai service centres in località chiave a Dallas, Tucson, Hartford, Wichita e Miami Opa Locka. I clienti beneficiano inoltre di un solido support ecosystem, che include Mobile Response Teams (MRT) operativi da 20 sedi in tutto il paese, garantendo un’assistenza rapida e competente ovunque”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)