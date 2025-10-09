Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2025

Delta Air Lines ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre, chiuso il 30 settembre 2025, e ha fornito l’outlook per il quarto trimestre e l’intero anno 2025.

“I vantaggi competitivi e la differenziazione di Delta non sono mai stati così evidenti e, grazie al duro lavoro dei nostri dipendenti, continuiamo a migliorare l’esperienza del cliente e ad ampliare la nostra leadership nel settore. Abbiamo conseguito risultati nel trimestre di settembre al di sopra delle nostre aspettative, grazie a una combinazione di solida esecuzione e miglioramento dei fondamentali”, ha dichiarato Ed Bastian, chief executive officer di Delta. “Lo slancio prosegue anche nella fase finale del nostro Centenario, posizionandoci per conseguire solidi utili nel trimestre di dicembre. Guardando al 2026, Delta è ben posizionata per conseguire una crescita del fatturato, un’espansione dei margini e un miglioramento degli utili, in linea con il nostro long-term financial framework”.

September Quarter 2025 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a 16,7 miliardi di dollari.

Operating income pari a 1,7 miliardi di dollari, con operating margin del 10,1%.

Pre-tax income pari a 1,8 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 10,7%.

Earnings per share di 2,17 dollari.

Operating cash flow pari a 1,8 miliardi di dollari.

September Quarter 2025 Non-GAAP Financial Results

Operating revenue pari a 15,2 miliardi di dollari.

Operating income pari a 1,7 miliardi di dollari, con operating margin dell’11,2%.

Pre-tax income pari a 1,5 miliardi di dollari, con pre-tax margin del 9,8%.

Earnings per share di 1,71 dollari.

Operating cash flow pari a 1,8 miliardi di dollari.

La Financial Guidance per il quarto trimestre 2025 prevede:

Total Revenue YoY in aumento del 2% – 4%.

Operating Margin 10,5% – 12%.

Earnings Per Share $1,60 – $1,90.

La Guidance per il FY2025 prevede:

Earnings Per Share di circa $6.

Free Cash Flow ($B) $3,5 miliardi – $4 miliardi.

“Delta ha generato un fatturato record nel trimestre di settembre di 15,2 miliardi di dollari, in crescita del 4,1% su base annua, a dimostrazione

della solidità dei nostri flussi di ricavi diversificati e ad alto margine e del miglioramento dei fondamentali domestici. Nelle ultime 6 settimane, l’andamento delle vendite ha accelerato in tutte le aree geografiche e in ogni finestra di acquisto anticipato, posizionando Delta per chiudere l’anno con slancio. Per il trimestre di dicembre, prevediamo una crescita del fatturato totale dal 2% al 4% rispetto alla performance record dello scorso anno, con un solido miglioramento sequenziale dei ricavi unitari trainato dalla continua solidità domestica e da un significativo miglioramento dei Transatlantic unit revenue”, afferma Glen Hauenstein, Delta’s president.

