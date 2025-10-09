Delta celebra 100 anni e rafforza la sua presenza in Italia

Rimini – TTG Travel Experience 2025. Delta Air Lines celebra un secolo di attività e presenta al mercato italiano i nuovi sviluppi della rete.

Fondata nel sud degli Stati Uniti come compagnia agricola, oggi Delta è tra i colossi mondiali del trasporto aereo, con oltre 5.000 voli al giorno e circa 200 milioni di passeggeri trasportati ogni anno. Negli Stati Uniti è la prima compagnia per fatturato generato e profittabilità.

Più voli dall’Italia, Venezia–JFK diventa annuale

Durante l’incontro a TTG, Cristina Casati, Sales Manager Italia e Grecia per Delta Air Lines, ha sottolineato l’importanza crescente dell’Italia nel proprio network: sono 110 i voli settimanali attualmente operati tra Italia e Stati Uniti, in partenza da cinque aeroporti italiani, con un incremento di capacità del 15% rispetto al 2024.

Le quattro nuove rotte inaugurate negli ultimi mesi riflettono una domanda solida e in crescita. Tra queste spicca il collegamento Venezia–New York JFK, che da stagionale estivo diventerà operativo tutto l’anno.

Nuove rotte previste nel 2026

Delta ha confermato anche due novità per l’estate 2026:

un nuovo volo da Roma Fiumicino a Seattle , operativo da maggio

il ritorno del collegamento Olbia–New York JFK, rotta stagionale rivolta soprattutto al traffico leisure.

La compagnia continua così a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano, sia nelle grandi città che nelle destinazioni a vocazione turistica.