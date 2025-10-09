Il primo Airbus A350 di SWISS arriva a Zurigo

Il primo Airbus A350 di SWISS è atterrato nella sua nuova base all’Aeroporto di Zurigo questo pomeriggio (giovedì 9 ottobre), segnando un’ulteriore pietra miliare per la compagnia aerea svizzera.

“Tre piloti SWISS hanno pilotato il nuovo bimotore a lungo raggio dalla fabbrica Airbus di Tolosa verso la Svizzera. L’aereo è atterrato alle 15:25. La nuova aggiunta alla flotta SWISS sfoggia una speciale combinazione di colori: la sua esclusiva livrea “Wanderlust”, un omaggio vivace e suggestivo alla Svizzera in tutta la sua bellezza e diversità. Un gran numero di dipendenti e appassionati di aviazione ha assistito allo storico arrivo di questo primo Airbus A350 di SWISS dalla piattaforma panoramica dell’aeroporto”, afferma SWISS.

“Oggi è un grande giorno per noi”, afferma il CEO di SWISS, Jens Fehlinger. “Con il nostro Airbus A350, stiamo trasportando i nostri clienti in una nuova era dei viaggi aerei a lungo raggio. Questo aereo rappresenta tutto ciò che intendiamo portare avanti: è efficiente, avanzato e ci posiziona chiaramente come premium airline, dalla Svizzera e per la Svizzera. Con l’A350 stiamo facendo un enorme passo avanti, tecnologicamente, ecologicamente e in termini di esperienza di volo dei nostri passeggeri. È un’esperienza davvero speciale dare il benvenuto a un aereo nuovo di zecca con una cabina completamente rinnovata, un’esperienza che probabilmente accadrà solo una volta in una airline career. Ed è affascinante vedere quanto progresso e quanta precisione siano racchiusi in questo aereo”.

“Con la nostra nuova cabina SWISS Senses, stiamo portando nuovi livelli di comfort e qualità nel mondo dei viaggi aerei”, aggiunge Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Per i nostri ospiti questo significa più spazio, un’atmosfera più rilassante e un’esperienza di viaggio aereo più personalizzata, dalla luce sopra la poltrona all’intero servizio di bordo. Il nostro nuovo Airbus A350 è sinonimo di “premium” come lo intendiamo noi: moderno, personalizzato e caratterizzato da un servizio attento, personale e tipicamente SWISS”.

“L’Airbus A350 è l’aeromobile widebody più avanzato attualmente in servizio. Grazie ai suoi motori a basso consumo di carburante e alla sua aerodinamica migliorata, l’A350 consuma circa il 25% di carburante in meno rispetto ai modelli precedenti, generando di conseguenza anche meno emissioni di anidride carbonica. È anche notevolmente più silenzioso dei suoi predecessori. L’A350 è inoltre prodotto con materiali più resistenti dell’alluminio tradizionale. Questo gli consente di operare con pressioni in cabina inferiori e maggiore umidità dell’aria durante il volo; questo a sua volta offre ai passeggeri un comfort di viaggio sensibilmente maggiore. Entro il 2031, dieci Airbus A350 entreranno a far parte della flotta SWISS“, prosegue SWISS.

“Nelle prossime settimane SWISS opererà inizialmente il suo primo nuovo Airbus A350 su voli a corto raggio all’interno dell’Europa, per consentire ai suoi piloti di completare l’addestramento pratico sul nuovo bimotore nel modo più efficiente possibile. Il primo revenue passenger flight con l’A350 è previsto da Zurigo a Palma di Maiorca il 25 ottobre. Il primo volo a lungo raggio del nuovo aeromobile sarà verso Boston il 20 novembre. Questo sarà anche il primo volo SWISS a operare sia con la nuova cabina SWISS Senses, sia con il nuovo servizio di bordo a lungo raggio recentemente introdotto. La nuova cabina è stata ideata e sviluppata in collaborazione con Lufthansa Group, che ha consentito di ottenere questa e le relative certificazioni con la massima efficienza”, conclude SWISS.

