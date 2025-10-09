Embraer e FACC ospitano il 2025 Suppliers Advisory Council in Austria, promuovendo innovazione e progetti strategici

Embraer ha tenuto con successo questa settimana un’altro meeting dell’Embraer Suppliers Advisory Council (ESAC) annual agenda.

“L’evento si è svolto in Austria ed è stato ospitato da FACC, fornitore di livello mondiale di tecnologie aerospaziali avanzate.

L’evento ha riunito i principali fornitori di Embraer, leader del settore e partner strategici per due giorni di collaborazione, condivisione di conoscenze e discussioni lungimiranti. Il council ha rafforzato l’impegno di Embraer nel rafforzare la propria supply chain globale e promuovere l’innovazione attraverso solide partnership”, afferma Embraer.

“L’ESAC è una piattaforma fondamentale per costruire fiducia, condividere conoscenze e promuovere il progresso collettivo. La partnership e il coinvolgimento dei nostri principali fornitori sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi strategici incentrati su una crescita redditizia, guidata da efficienza e innovazione”, ha affermato Roberto Chaves, Embraer Executive Vice President of Global Procurement & Supply Chain.

“L’agenda si è concentrata su progetti strategici volti a promuovere la sostenibilità, la digitalizzazione e le tecnologie aerospaziali di nuova generazione. Queste iniziative miglioreranno la resilienza della supply chain e supporteranno i programmi futuri di Embraer“, prosegue Embraer.

“Ospitare Embraer e i suoi partner globali riflette la nostra visione condivisa per il futuro dell’aerospazio e il potere della collaborazione”, ha dichiarato Robert Machtlinger, CEO di FACC.

“Il 2025 ESAC event non solo ha celebrato i risultati raggiunti, ma ha anche gettato le basi per nuovi progetti e partnership che daranno forma alla prossima era dell’aviazione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)