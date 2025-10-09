Boeing si aggiudica un contratto per altri otto elicotteri MH-139A

In un accordo del valore di oltre 173 milioni di dollari, l’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto per la produzione di altri otto elicotteri MH-139A Grey Wolf e per la fornitura di training and sustainment support services.

“L’MH-139A offre maggiore velocità, range e payload, fondamentali per supportare le U.S. national security missions”, afferma Azeem Khan, MH-139 program director. “Non vediamo l’ora di consegnare questi velivoli avanzati alle basi in tutto il paese”.

“Dopo un’assegnazione di 178 milioni di dollari per sette velivoli lo scorso aprile, questo nuovo ordine porta il numero totale di velivoli sotto contratto a 34 e include il primo set di velivoli previsto per la Minot Air Force Base (AFB), North Dakota.

L’Air Force ha recentemente completato gli Initial Operational Test & Evaluation flights, mentre l’MH-139A program prosegue verso l’Initial Operational Capability”, afferma Boeing.

“Ad oggi, Boeing ha consegnato 18 velivoli, inclusi 12 low-rate initial production assets. Boeing ha completato quest’anno le consegne per la prima operational unit a Malmstrom AFB, Montana, e prevede di consegnare altri quattro velivoli all’Air Force quest’anno.

Basato sul collaudato AW139 di Leonardo Helicopters e dotato di equipaggiamenti militari personalizzati da Boeing, l’MH-139A è un elicottero multiruolo progettato per patrol, search and rescue, troop and cargo transport”, prosegue Boeing.

“L’MH-139A Grey Wolf rappresenta il meglio della partnership e delle capacità comprovate”, ha dichiarato Robert Beyer, Senior Program Manager MH-139, Leonardo Helicopters. “Basandoci sulla collaudata piattaforma AW139, siamo stati in grado di fornire un velivolo versatile che sta già dimostrando il suo valore per l’U.S. Air Force. Con ogni nuovo lotto, siamo orgogliosi di continuare a rafforzare le missioni di sicurezza nazionale, supportando al contempo l’industria manifatturiera e l’occupazione americana”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)