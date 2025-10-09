La FlightPulse App di GE Aerospace raggiunge i 60.000 pilot users

GE Aerospace informa: “Con l’obiettivo di acquisire informazioni importanti su sicurezza, efficienza e per un’esperienza di volo più consapevole, sempre più commercial and business jet pilots stanno installando la FlightPulse App di GE Aerospace come parte della loro electronic flight bag (EFB). La popolarità di FlightPulse è aumentata notevolmente negli ultimi tre anni, raggiungendo i 60.000 utenti, e si prevede che il numero aumenterà rapidamente fino a 70.000 con l’acquisizione di nuovi clienti come NetJets.

FlightPulse è un’App per piloti, creata dal Software as Service team di GE Aerospace e basata sulle informazioni dei piloti. L’App contiene pre- and post- flight modules per migliorare l’esperienza di volo del pilota, dalla pianificazione prima della partenza all’atterraggio. L’interfaccia utente include persino un modulo di animazione 3D che riproduce fedelmente la flight deck experience in cockpit”.

Andrew Coleman, President and General Manager of GE Aerospace’s Software as a Service, ha sottolineato le opportunità dell’App per supportare una maggiore sicurezza nei cieli, affermando: “FlightPulse è diventata una di quelle App ‘indispensabili’, poiché sempre più piloti riconoscono come le informazioni ricavate dai propri dati di volo possano aiutarli a diventare piloti migliori. L’App raccoglie inoltre dati di sicurezza anonimizzati condivisi da tutto il settore per arricchire ulteriormente le informazioni sulla sicurezza che i piloti possono ricevere e aiutarli a volare in modo più sicuro”.

Coleman ha osservato che FlightPulse aiuta i piloti ad analizzare e migliorare i decolli, a ottenere avvicinamenti più stabili e a trovare distanze di atterraggio ottimali. Tutti e tre sono fattori importanti per promuovere la sicurezza del volo.

“FlightPulse fornisce le informazioni che più interessano ai piloti e a cui i passeggeri sono più sensibili durante il volo”, ha aggiunto Coleman. “Dal decollo agli avvicinamenti finali e all’atterraggio, l’App aiuta i piloti a confrontare le proprie prestazioni con importanti industry criteria and training guidance per migliorare la loro esperienza di volo su tutti i fronti”.

Con l’aumento del numero di utenti di FlightPulse, anche il livello di coinvolgimento dei piloti è diventato più solido. Ogni giorno, circa 9.000 piloti utilizzano attivamente l’App. Coleman afferma che questo dimostra che i piloti stanno davvero apprezzando l’App e le informazioni che ne derivano.

“La crescita vertiginosa di FlightPulse è un forte indicatore di come l’industria aerospaziale abbia cambiato il modo in cui visualizziamo i dati”, ha affermato Coleman. “Il valore delle informazioni, unito alle misure responsabili che abbiamo adottato per rendere anonimi e salvaguardare i dati, sta creando fiducia e incoraggiando il settore ad accogliere i vantaggi per la sicurezza del volo e le operazioni complessive che piattaforme software come FlightPulse stanno rendendo possibili”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)