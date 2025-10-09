L’oneworld Innovation Summit presenta le compagnie aeree e gli innovatori che alimentano il futuro del volo

oneworld ha ospitato lunedì il suo primo Innovation Summit in assoluto, in previsione del World Aviation Festival di Lisbona. L’evento ha messo in contatto connected digital, customer experience and sustainability leaders di tutta l’alleanza con innovatori, partner di settore, start-up e scale-up per un approfondimento sulle nuove tecnologie che vengono implementate con successo e prese in considerazione per l’implementazione futura.

“I membri di oneworld stanno esplorando, investendo e implementando l’innovazione che sta rimodellando l’aviazione, e lo stanno facendo collettivamente a un ritmo che guida il settore”, ha affermato Nat Pieper, CEO di oneworld. “La nostra alleanza vanta una vasta esperienza, che ci colloca in una posizione unica per riunire tutte le parti per condividere le migliori pratiche e stimolare nuove idee per aiutare a risolvere le sfide comuni su vasta scala”.

“L’innovazione è più grande di una sola azienda; se vuoi creare risultati epici devi prima connetterti e poi collaborare”, ha affermato Michael Augello, CEO di Airbus UpNext, che ha condiviso la missione e la strategia di UpNext con i partecipanti. “Tutto inizia con l’ascolto aperto ed è ciò che ho apprezzato durante la mia giornata con la community di oneworld. Creare uno spazio per ideare insieme è un ottimo inizio, non vedo l’ora di vedere dove ci porterà”.

“Unendo l’esperienza aeronautica globale di oneworld con le profonde capacità tecniche e di investimento di Breakthrough Energy Ventures, ci stiamo avvicinando all’abilitazione delle tecnologie che possono aiutare a fornire sustainable aviation fuel sostenibile ed economicamente vantaggioso”, ha affermato Max Sabbe, Principal, Breakthrough Energy Ventures. “oneworld è all’avanguardia nel dimostrare quanto sia importante la collaborazione tra i vettori per trovare soluzioni a lungo termine”.

“L’oneworld Innovation Summit è stato caratterizzato da un mix dinamico di tavole rotonde, presentazioni e sessioni di networking dedicate, creando un ambiente in cui il pubblico ha potuto creare connessioni ed esplorare il futuro della tecnologia aeronautica.

oneworld è stata la prima alleanza a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo net zero entro il 2050 e i suoi membri si impegnano ad affrontare l’impatto ambientale dei viaggi aerei attraverso una serie di iniziative.

La collaborazione regolare tra gli esperti di sostenibilità dell’alleanza ha portato al fondo da 150 milioni di dollari recentemente lanciato tra oneworld e Breakthrough Energy Ventures, progettato per accelerare e ampliare la nuova tecnologia per lo sviluppo e la commercializzazione di SAF“, afferma oneworld.

“Oltre ai dibattiti, l‘oneworld Innovation Summit ha ospitato presentazioni da parte di leader nel campo dell’innovazione nel settore dell’aviazione, tra cui:

JetZero: il CEO Tom O’Leary ha delineato i prossimi passi nella rivoluzione dei viaggi aerei commerciali, attraverso una progettazione di aeromobili innovativa e altamente efficiente.

UP.Labs Ventures: il CEO Vicki Nakata ha condiviso le sue intuizioni su come la collaborazione sblocca soluzioni, promuovendo un’innovazione più ampia nell’ecosistema dell’aviazione.

Volantio: il CEO Azim Barodawala ha presentato la pluripremiata e avanzata AI dell’azienda che offre una migliore esperienza ai passeggeri durante le operazioni irregolari e viene utilizzata dai membri oneworld tra cui Alaska Airlines, Japan Airlines e Qantas.

Loft Dynamics: il CEO Fabi Riesen ha fondato quella che oggi è l’unica azienda ad aver ricevuto la FAA and EU Air Safety approval per i suoi innovativi virtual reality flight simulators”, conclude oneworld.

