Lufthansa vola da Francoforte con Allegris per la prima volta a ottobre

Lufthansa informa: “A partire da oggi, i viaggiatori in partenza da Francoforte potranno usufruire anche della nuova cabina Lufthansa Allegris e godere di un comfort eccezionale in tutte le classi di viaggio.

Lufthansa utilizza a questo scopo i suoi nuovi “Dreamliner” con cabine all’avanguardia. Il primo Allegris flight da Francoforte a Toronto, Canada, decolla oggi. A partire dal winter flight schedule, anche Rio de Janeiro, Bogotà, Hyderabad e, a partire da dicembre, Austin (Texas) saranno serviti da Francoforte con Allegris“.

“Allegris è disponibile sull’Airbus A350-900 in partenza da Monaco da maggio 2024 e sta riscuotendo un grande successo. Oltre mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno già sperimentato il nuovo seating concept e ben oltre il 90% si è dichiarato entusiasta della nuova cabina. Con Allegris, i passeggeri possono aspettarsi un’esperienza esclusiva e personalizzata in tutte le classi, con innovativi seating concepts, high-quality materials and state-of-the-art technology”, prosegue Lufthansa.

“Siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri in partenza da Francoforte la nostra più recente e notevolmente migliorata esperienza di viaggio sui voli a lungo raggio con Allegris. Allegris è stata accolta con entusiasmo dagli ospiti che l’hanno già sperimentata. Siamo quindi particolarmente orgogliosi che la nuova cabina premium venga ora utilizzata anche su altre rotte e, soprattutto, dal nostro hub più grande”, spiega Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt at Lufthansa Airlines..

“Con la consegna di ulteriori Boeing 787 nelle prossime settimane, Lufthansa annuncerà ulteriori destinazioni a lungo raggio per Allegris“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)