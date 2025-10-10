Bombardier è presente all’NBAA-BACE 2025 con i jet Global e Challenger in esposizione

Bombardier ha annunciato la sua partecipazione all’edizione 2025 dell’NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE), che si terrà dal 14 al 16 ottobre all’Henderson Executive Airport di Las Vegas.

“In qualità di leader mondiale in business aviation, Bombardier presenterà tre dei suoi velivoli più iconici in esposizione statica – il Global 7500, il Global 6500 e il Challenger 3500 – e metterà inoltre in risalto la sua offerta di servizi completa e di alto livello”, afferma Bombardier.

“I nostri velivoli sono progettati per ispirare e si distinguono come alcuni degli esempi più convincenti di innovazione e artigianalità presenti alla fiera di quest’anno, completati dalla nostra ampia offerta di servizi che garantisce un’esperienza di proprietà eccezionale”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Il Bombardier Global 7500, il Global 6500 e il Challenger 3500 offrono ciascuno qualcosa di eccezionale e, con il Global 8000 all’orizzonte come il business jet più veloce al mondo, continuiamo a ridefinire le possibilità della business aviation”.

“I visitatori della mostra statica avranno l’opportunità di esplorare gli interni spaziosi e raffinati di ogni jet, tra cui il Bombardier Global 7500, da record, rinomato per la sua velocità e le sue capacità di atterraggio leader del settore; il Global 6500, che offre una versatilità eccezionale e prestazioni a lungo raggio; il Challenger 3500, che offre velocità ed efficienza impressionanti. Tutti e tre i velivoli sono progettati per offrire la fluidità di volo caratteristica di Bombardier, garantendo un comfort eccezionale in ogni missione.

I rappresentanti dei media sono invitati a partecipare a due eventi Bombardier presso l’NBAA-BACE di Las Vegas per un accesso esclusivo alle ultime novità dell’azienda. Il primo evento per i media si terrà lunedì 13 ottobre alle 11:00 (ora del Pacifico). Un secondo evento, una speciale cerimonia di inaugurazione, si terrà presso la mostra statica di Bombardier all’Henderson Executive Airport martedì 14 ottobre alle 14:00 (ora del Pacifico)”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)