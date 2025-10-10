British Airways presenta il futuro delle sue lounge con nuove aperture a Miami e Dubai

British Airways celebra il lancio del suo nuovo lounge design concept, con l’apertura di due nuove lounge nella sua rete globale, segnando un significativo cambiamento nell’offerta premium della compagnia aerea.

In collaborazione con lo studio di architettura e design globale Gensler, queste aperture inaugurano il nuovo design concept della compagnia, che fungerà da punto di riferimento per i futuri sviluppi delle lounge.

Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di svelare il nostro nuovo design concept con le nuove lounge di Miami e Dubai. Questi spazi unici sono stati creati pensando ai nostri clienti e rappresentano il prossimo passo del nostro ampio piano di trasformazione delle lounge. Che vogliano rilassarsi, cenare, lavorare o sorseggiare un drink al bar con personale qualificato, ce n’è per tutti i gusti. Siamo orgogliosi di dare vita al nostro brand in questi spazi, avendo saputo coniugare l’originalità britannica con il carattere unico di ogni destinazione. Questo approccio ci ha permesso di valorizzare al meglio i brillanti talenti provenienti da tutto il mondo. Siamo grati a tutti i team, sia all’interno di British Airways che presso i nostri partner, che hanno contribuito a rendere la nostra visione una realtà. Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto ai nostri clienti in queste nuove lounge”.

“Ispirato all’ospitalità, il nuovo design concept stabilisce un’identità architettonica coerente che collega le lounge British Airways in tutto il mondo. Traendo ispirazione dalla tradizione della compagnia aerea e dal carattere di ogni destinazione, gli spazi sono progettati per essere accoglienti, intuitivi e rigeneranti, creando momenti di calma, connessione e piacere per i clienti, ovunque li porti il loro viaggio.

Rispecchiando il lato giocoso della compagnia aerea, i momenti di “look-up” sono presenti in tutte le lounge di British Airways, aggiungendo un tocco di sorpresa all’esperienza. All’arrivo a Miami, ad esempio, gli ospiti vengono accolti da un murale sul pavimento che, se visto attraverso il soffitto a specchio, rivela la scritta “London Calling”, un omaggio alla sede della compagnia aerea”, afferma British Airways.

“Questa è la prima volta da decenni che la compagnia aerea ha una propria lounge a disposizione dei clienti a Miami. Inaugurata oggi, si estende su 13.000 piedi quadrati (circa 1250 metri quadrati), diventando la più grande lounge al di fuori di Londra gestita esclusivamente da British Airways.

Situata nel Terminal E, direttamente sopra il gate di partenza, la lounge celebra l’originalità e il fascino della compagnia aerea, uniti a elementi che traggono ispirazione dalla città, come il design Art Déco e gli edifici iconici. Con ampie vetrate lungo le pareti, questa lounge offre una vista mozzafiato sull’aeroporto e sfrutta gli splendidi cieli e la luce di Miami. La compagnia aerea si è avvalsa di contractors con sede a Miami, come TGA Consulting, Nunez Construction e gli architetti Bermello & Ajamil, nonché di materiali di provenienza statunitense che riflettono sia la qualità che la maestria artigianale.

Un suggestivo bar con servizio completo funge da punto focale della lounge ed è accuratamente posizionato di fronte a vetrate che inondano lo spazio di luce. Progettata all’insegna della versatilità, la disposizione della lounge offre cinque zone distinte che si fondono armoniosamente l’una nell’altra, offrendo al contempo spazi individuali. Oltre al bar centrale, comprende una sala da pranzo principale, aree relax e una lounge centrale ribassata con divisori per chi cerca uno spazio privato.

Due docce e bagni a strisce colorate, ispirati alle tradizionali sedie a sdraio di Miami, offrono ai viaggiatori un momento di relax.

La lounge dispone di una sala da pranzo self-service che offre piatti di provenienza locale che valorizzano i prodotti stagionali di Miami con un tocco britannico. Gli ospiti che viaggiano in First Class sono invitati a godere di un’esperienza culinaria à la carte di alto livello nell’esclusiva Concorde Dining Room“, prosegue British Airways.

“Situata nel Terminal 1 di Dubai International Airport e con una superficie di quasi 540 metri quadrati, il nuovo spazio offre ai clienti un’esperienza di alto livello che fonde il design britannico contemporaneo e il ricco spirito degli Emirati Arabi Uniti.

Realizzato dal contractor locale Al Tayer Stocks, il nuovo spazio richiama lo stile tradizionale mediorientale, con ampie arcate, pannelli in metallo decorato e pareti a specchio che traggono ispirazione dall’architettura locale. Un bar con servizio completo funge da punto focale dello spazio, nell’ambito del nuovo concept di design.

I clienti vengono accolti da un ingresso incorniciato che conduce a uno spazio che bilancia calda ospitalità ed esclusività. Finiture artigianali come il marmo scanalato, i soffitti a specchio antico e i dettagli su misura creano uno spazio invitante e sofisticato.

Il momento clou della lounge è un lampadario incorniciato da un soffitto a specchio nella sala da pranzo principale, con l’iconico logo British Airways incastonato sopra. Illuminazione e specchi sono utilizzati in tutto l’ambiente per riflettere la luce, conferendo un senso di apertura allo spazio.

La lounge dispone di una sala da pranzo self-service dedicata che offre una vasta gamma di opzioni. I clienti che viaggiano in First Class possono inoltre usufruire di un servizio di prima qualità nell’esclusiva Concorde Dining Room, accessibile tramite un ingresso dedicato”, continua British Airways.

Ashley Dowell, Design Director, Senior Associate at Gensler, afferma: “Siamo onorati di aver collaborato con British Airways per tracciare la strada al global lounge concept che verrà introdotto in tutto il mondo. Un’ospitalità ispirata alla tradizione di British Airways, unita alla vibrante atmosfera di ogni location, che rifletterà un viaggio globale attraverso la lente britannica. Accoglienti, intuitive e audaci, le nuove lounge offrono ai viaggiatori un rifugio sorprendente dove rilassarsi, lavorare e socializzare durante i loro viaggi”.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)