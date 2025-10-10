Swiss International Air Lines prende in consegna il suo primo A350-900

Swiss International Air Lines (SWISS), membro di Lufthansa Group, ha preso in consegna il suo primo di dieci A350-900.

“A supporto del programma di modernizzazione della flotta della compagnia aerea, il widebody di ultima generazione è destinato a diventare l’aereo di punta di SWISS. L’A350 opererà su rotte a lungo raggio dalla sua base di Zurigo verso destinazioni come Boston, rafforzando la rete globale della compagnia aerea (leggi anche qui).

L’Airbus A350-900 è il primo aeromobile della flotta a lungo raggio di SWISS ad essere dotato della nuova cabina SWISS Senses. Progettata per offrire un’esperienza di viaggio aereo più personalizzata e confortevole ai passeggeri in tutte le classi di viaggio. La cabina dell’aeromobile è configurata con un layout a quattro classi, offrendo tre suite con fino a quattro posti in First Class, 45 posti in Business, 38 in Premium Economy e 156 in Economy“, afferma Airbus.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno al mondo e ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Il design completamente rinnovato dell’A350 include tecnologie e aerodinamica all’avanguardia, offrendo standard di efficienza e comfort senza pari. I suoi motori di nuova generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono un risparmio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L’A350-900 è dotato di una Airspace cabin confortevole e spaziosa, ampi sedili, soffitti alti e un’illuminazione ambientale accattivante.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%. Airbus punta a raggiungere una capacità 100% SAF entro il 2030.

A fine settembre 2025, l’A350 aveva ricevuto oltre 1.400 ordini da 63 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)