Boeing e i suoi partner stabiliscono un nuovo standard per l’autenticazione delle parti

Boeing, in collaborazione con Southwest Airlines (SWA) e Aeroxchange Ltd., ha completato con successo la prima spedizione di componenti del settore aerospaziale accompagnata da un digital 8130-3 certificate, una versione elettronica del FAA-governed 8130-3 Authorized Release Certificate. Questo traguardo migliora la sicurezza della supply chain, impedendo che i pezzi di ricambio non approvati entrino nell’aerospace aftermarket.

“Questa spedizione, prima nel settore, riflette l’impegno di Boeing nel perseguire soluzioni rivoluzionarie attraverso il lavoro di squadra e la partnership”, ha affermato William Ampofo, senior vice president, Parts & Distribution and Supply Chain, Boeing Global Services. “Insieme a Southwest Airlines e Aeroxchange, stiamo trasformando il modo in cui il settore garantisce l’autenticità dei componenti e la sicurezza della supply chain”.

Il FAA Form 8130-3 certifica l’aeronavigabilità di parti, componenti e articoli di aeromobili. Il digital 8130 certificate sostituisce il tradizionale certificato cartaceo con un file sicuro e crittografato che autentica l’identità del firmatario autorizzato e garantisce l’integrità del documento. Boeing ha condotto un progetto pilota per generare e ottenere l’autorizzazione per questa soluzione digitale.

Recentemente, una batteria sottoposta a manutenzione presso il Boeing product repair services center in Davie, Florida, è stata la prima parte spedita utilizzando il modulo elettronico, trasmesso utilizzando la piattaforma Aeroxchange eARC™. Southwest Airlines ha ricevuto la batteria presso la sua struttura di Dallas, verificandone l’autenticità e l’aeronavigabilità attraverso il nuovo processo digitale.

“Southwest è orgogliosa di essere un partner nel processo elettronico di trasferimento dei documenti ed è entusiasta di essere sul posto per la primissima consegna utilizzando questo processo. Il vantaggio in termini di sicurezza dei moduli elettronici è in linea con il valore di Southwest di una cultura basata sulla sicurezza e sarà di notevole beneficio nel settore dell’aviazione”, ha affermato Landon Nitschke, senior vice president, Technical Operations, Southwest Airlines.

“Aeroxchange è onorata di aver collaborato con Boeing e Southwest Airlines per trasmettere questo primo documento eARC che fornisce una registrazione digitale altamente sicura e verificabile”, ha affermato Al Koszarek, presidente e CEO di Aeroxchange. “Questo evento fondamentale rappresenta una pietra miliare nel percorso del settore volto a impedire che componenti non approvati entrino nella supply chain dell’aviazione”.

Il certificato digitale 8130 crea un record immutabile e verificabile dell’autenticità della parte durante tutto il suo ciclo di vita.

L’espansione dell’uso dei digital authorized release certificates è stata una raccomandazione chiave dell’Aviation Supply Chain Integrity Coalition (ASCIC), un gruppo intersettoriale dedicato a prevenire l’ingresso di parti non approvate nella supply chain dell’aviazione. Boeing, Southwest Airlines e Aeroxchange sono membri attivi dell’ASCIC.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)