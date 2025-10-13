Heliaime: concluso il Corso di Elisoccorso H.E.M.S. con una simulazione di maxi-emergenza

Si è concluso presso la base del 36º Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare a Gioia del Colle, il Corso di Elisoccorso H.E.M.S., con una simulazione di maxi emergenza sanitaria organizzata da Heliaime.

“Lo scenario simulato prevedeva un’esplosione in ambito lavorativo, con numerosi feriti e vittime, richiedendo l’attivazione di un’imponente macchina dei soccorsi. Le operazioni hanno incluso triage sul posto, stabilizzazione dei pazienti, evacuazione e trasporto sanitario, anche mediante l’impiego di elicotteri.

Le squadre sanitarie hanno operato con prontezza e professionalità, seguendo protocolli condivisi e procedure coordinate per la gestione efficace di un flusso complesso di vittime.

Con l’occasione, è stato presentato anche il nuovo simulacro di elicottero AB412, unico in Italia, appositamente progettato e configurato con tutti i presidi e dispositivi elettromedicali secondo lo standard H.E.M.S. (Helicopter Emergency Medical Service).

Una risorsa avanzata per la formazione realistica del personale sanitario e aeronautico, in grado di riprodurre fedelmente le condizioni operative di un volo di soccorso”, afferma Heliaime.

“Un evento di questa portata mette alla prova tutte le componenti del sistema di emergenza: civile, sanitario e militare, ed è grazie a queste collaborazioni che possiamo affinare le procedure e rafforzare la resilienza del sistema”, ha dichiarato Dino Losacco, Presidente di Heliaime.

“L’esercitazione è un’occasione unica per formare gli operatori in un contesto realistico, mettendoli di fronte a scenari critici e multidisciplinari”, ha aggiunto Nicola Sangiorgi, formatore dell’iniziativa.

“L’intervento congiunto delle Forze Armate e dei soccorsi civili ha evidenziato l’importanza del coordinamento multisettoriale, della rapidità decisionale e dell’integrazione operativa in contesti emergenziali complessi.

Con questa iniziativa, Heliaime conferma il proprio impegno nella promozione di elevati standard di preparazione, efficienza e sicurezza nel settore dell’emergenza sanitaria”, conclude Heliaime.

(Ufficio Stampa Heliaime – Photo Credits: Heliaime)