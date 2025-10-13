GE Aerospace spedisce il 500° Passport engine

GE Aerospace informa: “Rappresentando un altro “rite of passage” nelle business aviation jet performance, GE Aerospace ha annunciato che spedirà il suo 500° motore Passport questo mese e ha consegnato i primi motori certificati per il nuovo Global 8000 business jet di Bombardier. Il nuovo motore fornirà una spinta maggiore, che si tradurrà in una maggiore velocità, rendendo il Global 8000 il business aircraft più veloce al mondo”.

Melvyn Heard, Business Aviation General Manager for GE Aerospace Commercial Engines and Services business, ha osservato che la produzione del 500° motore Passport e la certificazione dei primi motori per il Global 8000 di Bombardier rappresentano un nuovo entusiasmante capitolo nella partnership di GE Aerospace con Bombardier e nel futuro della business aviation, affermando: “Dal Global 7500 di Bombardier all’attuale Global 8000, GE Aerospace è orgogliosa di collaborare con Bombardier per rendere i business aviation travel più veloci, più efficienti e più lontani che mai”.

“Il nuovo business jet Global 8000 di Bombardier vanta la più elevata maximum operating speed e un’autonomia impressionante di 8.000 miglia nautiche. Questa magnifica combinazione di aeromobile e motore apre nuove possibilità di collegamento tra città, avvicinando sempre di più il mondo”, ha affermato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Ogni elemento di design del Global 8000 contribuisce a un’esperienza di volo eccezionalmente silenziosa per il passeggero. Questo include molti aspetti relativi al motore Passport e alla sua installazione”.

Heard ha aggiunto: “Il motore Passport ha contribuito a stabilire nuovi standard nell’affidabilità degli ultra-long-range business jet travel. In questo periodo, abbiamo creato un customer support model che non ha eguali, posizionandoci al primo posto nel business aviation sector per quattro anni consecutivi nell’assistenza prodotti”.

“Heard ha osservato che i product support services per il motore Passport si sono classificati nuovamente al primo posto per il quarto anno consecutivo nell’AIN annual product support survey. Questo riconoscimento testimonia l’incredibile dispatchability rate del Passport engine, pari al 99,9%. La dispatchability di un motore misura l’affidabilità con cui consente partenze puntuali senza causare interruzioni o ritardi ingiustificati dovuti a problemi meccanici o di manutenzione imprevisti.

Heard attribuisce il merito al continuo impegno di GE Aerospace nell’investire in nuove service technologies, migliorando i suoi product support services nel business aviation segment. Ad esempio, negli ultimi 10 anni l’azienda ha sviluppato e implementato soluzioni e strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale che hanno migliorato la capacità del fleet support team e dell’MRO network di GE Aerospace di monitorare e manutenere in modo predittivo i propri motori. Ciò ha consentito di anticipare del 60% i tempi di risposta nell’identificazione delle predictive maintenance recommendations e di monitorare nel tempo un numero maggiore di condizioni dei nostri motori.

Il motore Passport ha completato la certificazione per il Global 8000. Il Global 8000 è il civil aircraft più veloce dai tempi del Concorde, con una ultra-long range di 8.000 miglia nautiche (NM). I motori Passport in servizio hanno attualmente circa 600.000 ore di volo e 200.000 cicli”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – Photo Credits: GE Aerospace)