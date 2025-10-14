Wizz Air annuncia una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino

Wizz Air continua la sua espansione in Italia – il suo mercato più grande in termini di numero di passeggeri – annunciando una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino. Il nuovo collegamento opererà due volte a settimana, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 2 giugno 2026.

“I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ.

Il lancio di questa nuova rotta diretta da Podgorica a Roma Fiumicino rafforza ulteriormente l’impegno di Wizz Air nell’espandere la sua presenza in Italia. Roma Fiumicino è la più grande base di Wizz Air nel Paese, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. A poche settimane dall’annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell’aumento di 5 rotte importanti – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia – questa nuova rotta rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma all’interno del network italiano della compagnia aerea”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Il lancio della nuova rotta Podgorica-Roma Fiumicino è un altro passo importante nella nostra storia di crescita in Italia, il nostro mercato più grande in termini di numero di passeggeri. Roma Fiumicino è il cuore di questo incredibile viaggio, con un team di oltre 580 colleghi pronti a servire i nostri passeggeri con impegno e i più alti standard di servizio. Siamo fiduciosi che questa nuova rotta sarà apprezzata sia dai viaggiatori d’affari che dai turisti, offrendo un modo comodo ed economico per scoprire due capitali eccezionali. Continuiamo a investire nella nostra base italiana più grande, e questo nuovo collegamento rafforza il nostro impegno a offrire opportunità ancora più convenienti per i viaggiatori italiani e romani, contribuendo al contempo alla crescita dell’economia locale e del settore turistico. Non vediamo l’ora di accogliere altri passeggeri a bordo”.

“In totale, in tutta Italia, la compagnia aerea opera 245 rotte in 32 Paesi con una flotta di 27 aeromobili Airbus A321neo, servendo 27 aeroporti nel Paese. Nel 2025, la compagnia aerea ha trasportato quasi 16 milioni di passeggeri (+9,5% rispetto all’anno scorso), operando oltre 75 mila voli da e per il Paese con un tasso di completamento del 99,8%”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)