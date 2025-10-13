Turkish Airlines e Air Algérie firmano un accordo per ampliare la partnership strategica e il codeshare

Turkish Airlines e Air Algérie hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per rafforzare la cooperazione e rivedere l’accordo di codeshare in un ambito di applicazione più ampio. Gli accordi sono stati firmati da Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines e da Hamza Benhamouda, CEO di Air Algérie presso la sede centrale di Air Algérie ad Algeri, alla presenza di alti dirigenti di entrambe le compagnie aeree.

“Il protocollo d’intesa stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, che include un accordo di codeshare ampliato. Oltre ad aumentare la connettività, i due vettori esploreranno iniziative congiunte nei servizi di cargo, leasing di aeromobili, catering, accesso alle lounge, manutenzione e operazioni di assistenza a terra. Turkish Airlines e Air Algérie prevedono, inoltre, di collaborare su progetti ambientali, iniziative di sostenibilità e programmi di formazione. La partnership mira a sostenere la crescita del business, promuovendo al contempo lo scambio culturale, sociale ed economico tra la Turchia e l’Algeria”, afferma Turkish Airlines.

Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines ha dichiarato: “La nostra partnership continuativa con Air Algérie riflette il nostro impegno verso una collaborazione sostenibile e a lungo termine. Questo accordo segna un passo fondamentale nel rafforzamento dei legami tra le due compagnie aeree. In qualità di compagnia aerea che vola in più Paesi di qualsiasi altra, rimaniamo impegnati ad ampliare la cooperazione in molteplici aree per offrire maggiori vantaggi e opzioni ai nostri ospiti. Siamo certi che questa partnership arricchirà i legami culturali ed economici tra la Turchia e l’Algeria e favorirà la crescita reciproca”.

Hamza Benhamouda, CEO di Air Algérie SpA ha dichiarato: “Siamo onorati di dare il benvenuto alla delegazione di Turkish Airlines nella nostra sede centrale ad Algeri, mentre continuiamo a rafforzare i legami tra le nostre due compagnie aeree e i nostri due Paesi. Siamo molto soddisfatti di questo nuovo traguardo nella nostra partnership strategica con Turkish Airlines. Questo accordo globale, che copre molteplici aree di cooperazione e scambi di competenze, porterà senza dubbio vantaggi reciproci sia alle nostre compagnie sia ai nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)