Air Serbia offrirà voli diretti per Toronto

Air Serbia annuncia l’avvio di un servizio diretto tra Belgrado e Toronto (Aeroporto Internazionale Toronto Pearson YYZ), a partire dal 23 maggio 2026.

“Questa rotta rappresenta uno dei traguardi più significativi nello sviluppo recente di Air Serbia ed è di eccezionale importanza per passeggeri, turismo e imprese. I voli tra Belgrado e Toronto saranno operati due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, utilizzando aeromobili Airbus A330-200. I biglietti saranno in vendita a partire dal 16 ottobre 2025 e potranno essere acquistati tramite il sito ufficiale www.airserbia.com, il Contact Centre e tutti i punti vendita Air Serbia”, afferma Air Serbia.

“Dopo aver stabilito voli diretti per New York e Chicago, Toronto diventa la terza destinazione di Air Serbia in Nord America. JAT aveva operato il suo ultimo volo per Toronto nel maggio 1992. Ora, dopo più di 30 anni, siamo orgogliosi di annunciare il reinserimento di un servizio diretto tra Belgrado e Toronto. Questo passo strategico segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della nostra compagnia e rappresenta una continuazione dello sviluppo economico, commerciale e culturale della Serbia. Toronto è conosciuta come una delle destinazioni più importanti al mondo e ospita una vasta diaspora serba, quindi l’importanza di questo servizio diretto va oltre le considerazioni economiche e commerciali. Per anni, la diaspora serba ha richiesto l’istituzione di un collegamento aereo diretto tra Belgrado e Toronto, e sono estremamente soddisfatto che siamo riusciti ad allineare i nostri piani strategici con le esigenze del mercato. Questa rotta non collega solo due Paesi, ma anche due culture e due comunità, facilitando i contatti e migliorando le opportunità di comunicazione più rapida e semplice. Sono particolarmente lieto che renderà più facile per molti passeggeri provenienti dalla Serbia e dalla regione raggiungere famiglie e amici. Stabilire una presenza forte nel mercato nordamericano realizza la nostra visione di Belgrado come hub di transito, collegando Europa e Nord America. Ci impegneremo a continuare a sviluppare la nostra rete di destinazioni e la presenza intercontinentale in futuro, affinché la compagnia rimanga tra le aziende leader nella regione nel trasporto aereo, rendendo la Serbia una destinazione più desiderabile e accessibile per ulteriori investimenti e opportunità commerciali,” ha dichiarato Jiri Marek, CEO di Air Serbia.

“Air Serbia offrirà ai passeggeri buone connessioni da Toronto, via Belgrado, verso numerose città della sua rete, tra cui Atene, Budapest, Dubrovnik, Heraklion, Istanbul, Lubiana, Bucarest, Praga, Sarajevo, Salonicco, Skopje, Sofia, Spalato, Podgorica, Tirana, Tivat, Vienna, Zagabria e Zurigo”, conclude Air Serbia.

