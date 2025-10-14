Air France celebra i 35 anni della rotta Bologna – Parigi CDG

Air France e Aeroporto di Bologna informano: “Era il 1990 quando Air France iniziò a collegare la città di Parigi con Bologna. Da quel momento, milioni di clienti sono saliti a bordo degli aerei Air France per raggiungere la città Dotta, la scintillante Ville Lumiere o proseguire il proprio viaggio attraverso l’hub della compagnia.

Per celebrare questo importante anniversario, i clienti in partenza con il volo AF1829 del 13 ottobre hanno ricevuto una spilletta celebrativa e un fortunato possessore di tessera Flying Blue, il programma fedeltà di Air France e KLM, ha ricevuto uno status upgrade, che gli darà vantaggi eslusivi per un anno.

In occasione di questa attività presente anche il management italiano di Air France-KLM e quello di Aeroporti di Bologna“.

“Festeggiamo con orgoglio questo ennesimo traguardo all’interno del mercato italiano, che per noi continua ad essere di primaria importanza. Bologna è una città fondamentale per il network Air France e, grazie al nostro hub di Parigi-CDG offriamo accesso ad oltre 150 destinazioni. Qualsiasi sia l’esigenza del proprio viaggio, come motivi leisure o business, permettiamo di raggiungere la destinazione scelta con il rinomato stile per cui la nostra compagnia è famosa in tutto il mondo”, afferma Alexander Vervoort, Commercial Director East Mediterranean Air France-KLM.

“Siamo felici di celebrare insieme con soddisfazione questo importante traguardo di Air France a Bologna, compagnia aerea che nel corso degli anni ha contribuito in maniera importante alla crescita del Marconi, sia in valore assoluto sia in termini di connettività con il mondo, anche grazie all’alleanza Sky Team di cui Air France è parte. E anche oggi, con quattro voli giornalieri per Parigi Charles de Gaulle, Air France consente ai nostri passeggeri di accedere con facilità alle oltre 150 destinazioni del suo network in tutto il mondo”, dichiara Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna.

“Bologna è stata la prima città in Italia ad accogliere il Concorde di Air France. Era il 18 aprile 1987 quando, su richiesta di un’azienda privata, Air France operò un volo charter tra Bologna e Parigi utilizzando il suo aereo più iconico. Questo evento ha suscitato grande interesse, attirando migliaia di persone all’aeroporto.

Al giorno d’oggi, la rotta Parigi CDG – Bologna è operata da aeromobili Airbus, tra cui l’Airbus A220, il gioiello della flotta di breve-medio raggio di Air France. Grazie ad una una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e un impatto acustico ridotto del 34%, l’Airbus A220 si conferma come una risorsa importante per Air France nell’ambito del programma di rinnovo flotta per migliorare le sue prestazioni economiche ed ambientali”, concludono Air France e Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Air France – Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Air France – Aeroporto di Bologna)