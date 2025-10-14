Conclusa a Beja (Portogallo) l’esercitazione internazionale Tiger Meet 2025

L’Aeronautica Militare informa: “Terminata nei giorni scorsi l’esercitazione aerea NATO Tiger Meet 2025 (NTM2025), organizzata quest’anno dalla forza aerea portoghese presso la base aerea di Beja. Una esercitazione internazionale che ogni anno, dal 1960, fa incontrare i Gruppi di Volo delle diverse Forze Armate che annoverano negli stemmi il simbolo della tigre.

Uno scenario internazionale ad altissima valenza operativa che ha visto la partecipazione di ben 79 velivoli, 19 reparti e circa 1700 militari appartenenti a 12 nazioni partecipanti: Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Turchia. Addestramento ed esperienze operative sono state finalizzate a sviluppare e massimizzare l’integrazione e l’interoperabilità degli assetti ad ala fissa e ad ala rotante, e di ulteriori assetti a supporto, con l’alternarsi di complesse missione COMAO (Composite Air Operation), di supporto a truppe di terra (Close Air Support – CAS), nonché di ricerca e soccorso di personale in ambiente ostile (Personnel Recovery – PR)”.

“In questa ottica, il “Tiger Meet” rappresenta un’occasione di confronto a livello multinazionale, con attività condotte su più giorni di operazioni aeree in grado di sviluppare e rafforzare spirito di corpo, cooperazione ed esperienze operative, in linea con gli scopi primari dell’Alleanza Atlantica. Piloti provenienti da numerosi reparti aerei si sono addestrati per perfezionare l’interoperabilità degli assetti a loro disposizione, creando un prodotto operativo d’eccellenza e raggiungendo, tra gli obiettivi principali, l’acquisizione di nuove conoscenze, esperienze e abilità nelle operazioni aeree multi-dominio svolte in scenari impegnativi e complessi”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“L’esercitazione ha visto la partecipazione, come di consueto, di due prestigiosi gruppi volo dell’Aeronautica Militare, il XII Gruppo Volo del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA) con caccia Eurofighter Typhoon e il 21° Gruppo del 9° Stormo di Grazzanise (CE) con elicotteri HH-101. Tra questi assetti, un velivolo Eurofighter e un elicottero HH-101 nelle versioni Special Color. Tigre bianca, strale e colore verde si sono fusi nell’accattivante grafica della livrea commemorativa che richiama i simboli e i colori della 351ª Squadriglia delle Tigri Bianche di stanza presso la base aerea gioiese, mentre una tigre dai tratti impetuosi ha colorato la fusoliera dell’elicottero di stanza presso la base aerea di Grazzanise“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)