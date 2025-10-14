Boeing: le consegne nel terzo trimestre 2025

The Boeing Company ha annunciato le consegne relative ai suoi programmi commerciali e di difesa per il terzo trimestre 2025.
Le principali consegne riguardo i programmi commerciali durante il terzo trimestre 2025 sono state le seguenti.
Il programma 737 ha ottenuto 121 consegne nel secondo trimestre (330 dall’inizio dell’anno). Il programma 767 ha ottenuto 6 consegne (20).
Il programma 777 ha ottenuto 9 consegne nel secondo trimestre (29), mentre il programma 787 ha realizzato 24 consegne nel trimestre (61 dall’inizio dell’anno).
In totale Boeing ha consegnato 160 aerei commerciali nel terzo trimestre 2025 (440 dall’inizio dell’anno).
