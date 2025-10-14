EAS Barcelona espande la flotta con due Tecnam P-Mentor

Tecnam Aircraft annuncia che EAS Barcelona Flight School ha ampliato la sua flotta con l’aggiunta di due nuovi velivoli Tecnam P-Mentor.
“I nuovi P-Mentor supporteranno l’EASA-approved Integrated ATPL (Airline Transport Pilot License) training program di EAS Barcelona, offrendo agli studenti le più recenti tecnologie di addestramento al volo, prestazioni e sicurezza. Con questa consegna, la flotta totale di EAS Barcelona sale a 24 velivoli, inclusi i Tecnam P2002JF, P2008JC, P-Mentor e i P2006T twin-engine trainers”, afferma Tecnam.
Leonardo Lozano, Director of Admissions at EAS Barcelona, ha commentato: “In EAS Barcellona, ci impegniamo a fornire un airline-standard training fin dal primo giorno. L’aggiunta del Tecnam P-Mentor si allinea perfettamente alla nostra filosofia di combinare innovazione, sicurezza ed efficienza in ogni fase della formazione dei piloti. Questi velivoli offrono ai nostri cadetti la più recente tecnologia avionica e le prestazioni di volo necessarie per un inserimento fluido nei moderni ambienti aeronautici. Questo investimento rappresenta un altro passo nella nostra missione: preparare la prossima generazione di piloti professionisti ad affrontare le sfide dell’aviazione globale”.
Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “La partnership tra Tecnam ed EAS Barcellona evidenzia la nostra visione condivisa di innovazione e qualità nell’addestramento aeronautico. Integrando il P-Mentor nel loro programma ATPL, EAS Barcellona garantisce che i propri studenti beneficino di sistemi all’avanguardia e di una filosofia addestrativa che li prepara per la prossima generazione di operazioni aeree”.
(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)