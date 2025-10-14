TAP Air Portugal: quasi 200 mila clienti hanno utilizzato il programma Stopover

Da gennaio a giugno 2025 oltre 193 mila clienti di TAP Air Portugal hanno aggiunto l’opzione Portugal Stopover ai propri viaggi, registrando un aumento del 74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo significa che, durante questo periodo, il 5% dei biglietti emessi da TAP a livello mondiale includeva l’opzione Portugal Stopover.
“Nel solo mese di giugno questa percentuale è salita al 9% dei biglietti emessi. Analizzando i dati per provenienza, il 12,7% dei biglietti emessi in Brasile e il 6% di quelli emessi negli Stati Uniti includevano il programma Stopover.
Disponibile anche per i voli TAP in partenza dall’Italia, il programma permette di includere gratuitamente uno stopover a Lisbona fino a 10 giorni, sia sul volo di andata sia su quello di ritorno. Offre inoltre la possibilità di visitare una seconda regione del Paese durante lo stopover, con uno sconto del 25% su qualsiasi volo all’interno del Portogallo“, afferma TAP Air Portugal.
“Attraverso il programma, i clienti hanno anche accesso a sconti e offerte speciali presso oltre 150 partner in tutto il Paese, con un’ampia gamma di opzioni che includono hotel, ristoranti, attività, tour, musei, luoghi culturali, negozi e molto altro ancora.
Il Portugal Stopover di TAP rappresenta un modo per promuovere le regioni e le destinazioni turistiche del Portogallo, contribuendo all’aumento delle entrate turistiche nazionali”, conclude TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)