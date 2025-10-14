IATA evidenzia le priorità essenziali per Aviation Safety and Operations

L’International Air Transport Association (IATA) ha evidenziato tre priorità essenziali per aviation safety and operations alla World Safety and Operations Conference (WSOC) tenutasi oggi a Xiamen, Cina.

Queste sono: difendere e sviluppare gli standard globali, promuovere una solida cultura della sicurezza attraverso la leadership e utilizzare i dati per migliorare le prestazioni in un contesto di crescenti sfide operative.

“L’ambiente in cui operano le compagnie aeree è diventato ancora più complesso con il proliferare di conflitti e frammentazione normativa. Di conseguenza, abbiamo assistito a chiusure dello spazio aereo, incursioni di droni e crescenti interferenze del sistema globale di navigazione satellitare (GNNS) che interrompono la connettività, minano la fiducia e minacciano la sicurezza. Garantire che l’aviazione rimanga il mezzo di trasporto più sicuro richiede una leadership forte, una solida aderenza agli standard globali e un uso più intelligente dei dati. Concentrandoci su questi aspetti – industria e governo insieme – costruiremo un sistema aeronautico globale più sicuro, più resiliente e sempre più efficiente, in grado di gestire i rischi odierni e preparato per quelli di domani”, ha affermato Mark Searle, Global Director Safety, IATA.

“Gli standard globali sono essenziali per la sicurezza aerea. Gli standard attuali devono essere rispettati e quelli futuri devono essere sviluppati per migliorare continuamente le prestazioni di sicurezza del settore. Attualmente, l’attenzione si concentra su: affrontare le interferenze GNSS; proteggere lo spettro radio dell’aviazione; reporting tempestivo delle indagini sugli incidenti.

I dati stanno trasformando l’aviation safety, fornendo le informazioni necessarie per anticipare i rischi e migliorare le prestazioni. Attraverso il Global Aviation Data Management (GADM) program, che interga Flight Data eXchange (FDX), Incident Data eXchange (IDX) e Maintenance Cost Data eXchange (MCX), IATA consente un processo decisionale basato sui dati tra compagnie aeree e autorità di regolamentazione.

Le aree in cui i dati stanno facendo la differenza includono: la piattaforma Turbulence Aware; Predictive safety insights; Risk-based IOSA“, afferma IATA.

“La leadership è fondamentale per una strong aviation safety culture. Una forte leadership in materia di sicurezza crea un ambiente in cui i dipendenti hanno la possibilità di segnalare eventuali problemi e sono certi che i problemi verranno risolti in modo rapido ed efficace.

Per rafforzare questo obiettivo, IATA ha sviluppato due iniziative chiave: Safety Leadership Charter e IATA Connect“, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)