Leonardo e Boeing insieme per rispondere al requisito per il nuovo elicottero da addestramento dell’U.S. Army

Leonardo e Boeing stanno collaborando in risposta al requisito per il nuovo elicottero da addestramento dell’U.S. Army, un programma denominato dalla Forza Armata ‘Flight School Next’. Tale requisito valuterà quale sarà la miglior proposta in grado di soddisfare un contratto che prevede che lo stesso vincitore, una volta selezionato, mantenga la proprietà e la gestione dei servizi di addestramento da erogare.

La partnership tra le due aziende consente di mettere a fattor comune l’esperienza operativa di Boeing nella formazione della componente ad ala rotante dell’Esercito degli Stati Uniti con l’elicottero da addestramento AW119T di Leonardo, al fine di offrire una soluzione efficiente e scalabile per la formazione della prossima generazione di piloti.

L’esperienza di Boeing comprende servizi di training e supporto per i sistemi di missione per gli elicotteri AH-64 Apache nel mondo, comprendenti diversi sistemi di simulazione nel sillabo addestrativo e programmi di sviluppo per gli istruttori, al fine di garantire la prontezza operativa degli equipaggi di tale modello di aeromobile. I servizi di Boeing, insieme a integrazione sistemica, simulazione e capacità di gestione dei programmi, mettono in condizione i partner di fornire una risposta completa a tale nuovo requisito.

“Due leader in questo settore industriale uniscono le forze per offrire all’Esercito USA una soluzione integrata, chiavi in mano, di lungo periodo e con un approccio innovativo per l’addestramento in campo elicotteristico. Questa soluzione accresce la capacità di risposta dei piloti, la loro efficienza operativa e continuità e consentirà risultati misurabili per l’intera vita del programma”, ha dichiarato John Chicoli, senior director U.S. Army/Marines & Special Operations/Missions, Boeing Global Services.

L’AW119T è un elicottero monomotore da addestramento già presente sul mercato. Il programma AW119T ha ormai superato 100.000 ore di volo, delle quali oltre 16.000 secondo le regole del volo strumentale e con oltre 40.000 atterraggi dopo procedura di autorotazione. Leonardo supporta 130 elicotteri AW119T impiegati dalla U.S. Navy in una località non lontana dalla base dell’U.S. Army di Fort Rucker, Alabama, assicurando sinergie dal punto di vista logistico e rapidità di risposta.

“L’AW119T è una piattaforma collaudata che già supporta ogni giorno le attività di addestramento militare negli USA. Con oltre 100.000 ore di volo accumulate e un network di assistenza tecnica in Florida, Leonardo e Boeing si trovano nella posizione ideale per trasferire allo U.S. Army capacità e valore nel tempo attraverso il programma Flight School Next”, ha detto Clyde Woltman, Amministratore Delegato di Leonardo Helicopters U.S.

Boeing e Leonardo hanno in programma di fornire un servizio articolato in grado di accrescere le ore di addestramento e le competenze, con un modello addestrativo flessibile e scalabile per l’intera durata del contratto.

Elementi fondamentali di tale proposta sono:

Elicottero maturo e con basso rischio: il sistema AW119T è collaudato presso operatori in USA e alleati, con posti a sedere e serbatoi del carburante progettati per resistere ad impatti e la capacità di eseguire atterraggi dopo procedura di autorotazione e addestramento per gestire le emergenze in volo.

Sistema di addestramento completo: un’offerta chiavi in mano comprendente elicotteri, parti di ricambio, manutenzione, istruttori, simulatori e standard.

Miglior formazione: un programma basato su competenze e formazione in più fasi che unisce addestramento sull’elicottero, simulatori avanzati, capacità di pilota istruttore virtuale e verifica dei progressi basati su tecnologie digitali in maniera da sviluppare soluzioni individuali per l’apprendimento e massimizzare le ore di volo.

Efficienza operativa: logistica automatizzata, programma ottimizzato della manutenzione e calendarizzazione adattiva del training per mitigare l’impatto delle condizioni climatiche e migliorare l’uso degli elicotteri.

Capacità di supporto e produzione: un network di supporto già esistente, comprensivo di un centro di assistenza tecnica pienamente operativo e capacità produttiva per l’AW119T per soddisfare la domanda del programma.

(Ufficio Stampa Leonardo – Boeing – Photo Credits: Leonardo)