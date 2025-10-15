Bombardier celebra un ordine per due aeromobili da Sojitz Corporation

Bombardier ha annunciato che Sojitz Corporation, general trading company conosciuta come una dei Japan leading business jet providers, ha ordinato due aeromobili: il Global 6500 e il Global 8000, il modello di punta che entrerà presto in servizio.

“I nuovi aeromobili ordinati svolgeranno un ruolo centrale nel lancio da parte di Sojitz dello Share Jet Program (SJP), il primo shared ownership program in Giappone per large, ultra-long-range business jets, in grado di effettuare voli transpacifici”, afferma Bombardier.

“Questo ordine riflette la fiducia di Sojitz Corporation nella nostra famiglia di aeromobili Global, affidabili e senza compromessi, e nell’esperienza di cabina, nelle prestazioni e nella fluidità di volo senza pari che offrono”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “La collaborazione tra le nostre aziende sottolinea la dedizione reciproca al progresso dell’aviazione privata in Giappone e in Asia, collegando le città con maggiore velocità ed efficienza”.

“La nostra decisione di selezionare il Global 6500 e il Global 8000 è stata motivata dalla nostra vasta esperienza nell’utilizzo di aerei Bombardier in Giappone”, ha dichiarato Yohei Sakurai, General Manager, Business Jet Department of Sojitz. “Questi aerei hanno dimostrato un’affidabilità eccezionale nella nostra flotta, mentre l’ampia gamma di servizi e assistenza clienti di Bombardier supera costantemente quella dei concorrenti, secondo la nostra esperienza. Le loro comprovate piattaforme aeronautiche e la qualità del servizio li rendono la base ideale per il lancio del primo large-jet shared ownership program in Giappone”.

“I nuovi aerei di SJP presentano interni unici e personalizzati, progettati esclusivamente per riflettere la visione unica e gli elevati standard dell’azienda. Ogni elemento, dal layout ai materiali, è stato attentamente curato per offrire un’esperienza senza pari. La profonda competenza di Bombardier nel design delle cabine e nella lavorazione artigianale ha permesso di dare vita a questa visione. Questi interni mostrano la capacità di Bombardier di realizzare interni con precisione e maestria, in perfetta linea con l’impegno di SJP per l’eccellenza”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)