Tecnam nomina Avionics 2000 official Tecnam P2012 Service Centre

Tecnam ha annunciato la nomina di Avionics 2000 come official Tecnam P2012 Service Centre, rafforzando il suo impegno verso l’eccellenza nell’avionica e nel supporto aeronautico in tutta l’Australia.

“Questo sviluppo si basa sulla partnership trentennale tra Avionics 2000 e Hallmarc Aviation, rivenditore ufficiale Tecnam, entrambi con sede a Essendon Fields, il principale aeroporto di Melbourne per la business aviation. Insieme, offrono agli operatori Tecnam una rete di assistenza affidabile e continua, supportata da decenni di esperienza e collaborazione”, afferma Tecnam.

“Siamo onorati di essere stati nominati Tecnam P2012 Service Centre”, ha dichiarato Michael Kus, Director at Avionics 2000. “Il nostro rapporto di lunga data con Hallmarc Aviation si è sempre basato su valori condivisi di qualità, sicurezza e assistenza clienti”.

Anna Mant, Business Manager di Avionics 2000, ha aggiunto: “Avionics 2000 offre una gamma completa di servizi, tra cui MRO (Manutenzione, Riparazione e Revisione), riparazione e calibrazione degli strumenti, sistemi elettrici e radio, aggiornamenti avionici personalizzati, integrazione di piattaforme per missioni speciali, ricerca e sviluppo e molto altro. Questa nomina ci consente di mettere a disposizione degli operatori Tecnam tutte le nostre competenze, garantendo loro il massimo livello di supporto tecnico e innovazione”.

Michael Loccisano, CEO di Hallmarc Aviation, ha accolto con favore l’annuncio: “Hallmarc Aviation collabora a stretto contatto con Avionics 2000 da oltre trent’anni. Questo nuovo capitolo con Tecnam riflette il nostro impegno congiunto nel fornire i più alti standard di servizio alla comunità aeronautica”.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager, ha aggiunto: “La nomina di Avionics 2000 come centro di assistenza ufficiale per il P2012 di Tecnam rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della presenza globale della serie di velivoli P2012, e più specificamente in Australia. I clienti Tecnam beneficeranno della competenza e del supporto del centro di assistenza, nonché della disponibilità locale di ricambi”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)