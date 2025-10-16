Binter firma uno Strategic Maintenance Agreement per rafforzare il supporto alla flotta ATR

ATR e ATAVIS, l’entità di Binter responsabile degli acquisti tecnici e della gestione della supply chain, hanno firmato un Global Maintenance Agreement (GMA) per fornire supporto personalizzato a 26 aeromobili ATR 72-600, operati da CANAIR e NAYSA.

“Il Global Maintenance Agreement è l’offerta di servizi di punta di ATR, concepito come strumento strategico per aiutare le compagnie aeree a concentrarsi sulla loro missione principale: collegare le comunità con aeromobili sicuri, affidabili ed efficienti. Il GMA offre una soluzione flessibile e scalabile per la manutenzione, personalizzata in base alle esigenze di ciascun operatore, che si tratti di lanciare nuove rotte o di espandere la propria flotta.

Questo accordo quinquennale con Binter, che copre un comprehensive Repair loop service su pay-by-hour (PBH) basis e comprende 180 part numbers, è il risultato di lunghe discussioni volte a comprendere le sfide della compagnia aerea e a fornire servizi personalizzati al 100% in base alle sue esigenze.

Entrando a far parte della comunità GMA di ATR, Binter beneficerà di costi di manutenzione prevedibili e allineati all’utilizzo degli aeromobili, contribuendo a ottimizzare il flusso di cassa e a ridurre il rischio operativo. La compagnia aerea avrà accesso alla vasta competenza tecnica e alla rete di fornitori di ATR, il che si traduce in maggiore affidabilità e maggiore efficienza delle operazioni della compagnia aerea nelle Isole Canarie“, afferma ATR.

“In Binter, la nostra priorità è offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio affidabile e di alta qualità. Garantire che la nostra flotta sia mantenuta ai massimi standard è fondamentale per raggiungere questa missione. Questa partnership con ATR rappresenta un passo strategico che ci consente di rafforzare il nostro impegno per l’eccellenza operativa, beneficiando al contempo della profonda competenza tecnica e delle comprovate soluzioni di supporto del produttore”, ha affermato Javier Bretón, CTO di Binter.

Stefano Marazzani, SVP Customer Support and Services di ATR, ha aggiunto: “Questo accordo riflette il forte impegno di Binter nel garantire eccellenza operativa e affidabilità ai propri passeggeri. Gli elevati standard tecnici e operativi di Binter ci stimoleranno a migliorare costantemente e a diventare un partner ancora più forte per tutti gli operatori ATR. Siamo lieti e orgogliosi di accoglierli nella nostra comunità GMA, che incarna il costante impegno di ATR nel fornire soluzioni di supporto flessibili che aiutino i nostri clienti ad affrontare le loro sfide operative quotidiane”.

“Il GMA è un potente strumento a supporto di un’ampia gamma di modelli di business. Grazie alla condivisione delle risorse e delle competenze tecniche, ATR aiuta i propri clienti a ridurre i rischi operativi, ottimizzare le prestazioni della flotta e concentrarsi sulla creazione di valore per i propri passeggeri. Negli ultimi 20 anni, l’ATR GMA ha dimostrato il suo valore in diversi ambienti operativi e riflette l’impegno di lunga data di ATR per il successo dei clienti”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)