Embraer e Republic Airways firmano un long-term maintenance extension per oltre 240 E-Jets negli Stati Uniti

Embraer ha firmato una long-term agreement extension con Republic Airways per fornire heavy maintenance alla sua flotta di oltre 240 E170 ed E175. Gli aeromobili saranno sottoposti a manutenzione presso le Embraer Services & Support facilities in Nashville, Tennessee, dove Republic Airways esegue la heavy maintenance sui suoi E-Jets dal 2011. Inoltre, Embraer fornisce anche components and drop-in AOG repairs.

“Siamo entusiasti di estendere il nostro rapporto con Republic Airways. Questo accordo rinnovato rafforza il nostro impegno a fornire servizi di manutenzione di alta qualità ai nostri clienti. Continueremo a dare priorità alla sicurezza e alla qualità per Republic Airways e per tutti i nostri clienti negli Stati Uniti”, ha dichiarato Frank Stevens, Vice President of MRO Services at Embraer Services & Support.

Republic Airways ha completato oltre 650 heavy maintenance visits e accumulato oltre 3,3 milioni di ore di lavoro presso le strutture Embraer di Nashville. L’accordo esteso coprirà ulteriori 225 heavy maintenance visits e garantirà a Republic tre dedicated maintenance bays presso le Embraer Services & Support facilities, garantendo capacità continua e scheduling flexibility.

Eve Air Mobility e InvestSP organizzano un vertice per accelerare la regolamentazione e le infrastrutture per i eVTOL flights in Brasile

Eve Air Mobility (“Eve”), in collaborazione con InvestSP, ha tenuto un incontro strategico a San Paolo che ha riunito autorità, rappresentanti di agenzie di regolamentazione, ambientali e di sicurezza, nonché operatori, per discutere e allineare i prossimi passi per l’implementazione dell’eVTOL in Brasile. L’iniziativa ha affrontato temi essenziali per consentire l’avvio delle operazioni commerciali dell’electric vertical take-off and landing aircraft nel 2027, tra cui la regolamentazione, lo sviluppo delle infrastrutture, come vertiporti e stazioni di ricarica, e la formazione della forza lavoro nel settore della Urban Air Mobility (UAM).

“Questo incontro rafforza il nostro impegno a lavorare fianco a fianco con le autorità e i partner strategici per consentire il funzionamento sicuro ed efficiente dell’eVTOL in Brasile. Stiamo progredendo non solo nello sviluppo del velivolo, ma anche nella costruzione di un ecosistema completo che include infrastrutture, regolamentazione e formazione della forza lavoro nel settore della Urban Air Mobility”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility.

L’eVTOL di Eve sarà prodotto a Taubaté (SP), in uno stabilimento con una capacità produttiva fino a 480 unità all’anno. L’azienda ha già circa 2.800 ordini globali, tra ordini fermi e lettere di intenti, per un valore di circa 14 miliardi di dollari. Il modello può ospitare cinque occupanti (un pilota e quattro passeggeri) e ha un’autonomia fino a 100 chilometri, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del settore UAM e di servire missioni intraurbane e regionali a breve distanza.

“Eve ha scelto la sede giusta per la produzione dell’eVTOL: lo stato con la maggiore economia del paese, infrastrutture eccellenti, una forza lavoro qualificata e un ambiente imprenditoriale favorevole all’innovazione. Il nostro obiettivo ora è promuovere l’integrazione strategica tra il settore pubblico e quello privato per garantire che le operazioni siano sicure, praticabili e sostenibili”, ha affermato Thiago Camargo, Executive Vice President of InvestSP.

“L’eVTOL ha il potenziale per trasformare non solo il trasporto passeggeri, ma anche settori come il turismo, la sicurezza pubblica e l’assistenza sanitaria. L’agilità nel trasporto di organi per i trapianti, ad esempio, può salvare vite umane e ridefinire gli standard di efficienza nelle grandi città”, ha aggiunto Luiz Mauad, Vice President of Customer Services at Eve.

(Ufficio Stampa Embraer)