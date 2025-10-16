easyJet affida nuovamente i long-term base maintenance work a Lufthansa Technik Sofia

Alla fiera MRO Europe di quest’anno a Londra, easyJet e Lufthansa Technik hanno concordato di estendere in modo significativo la loro collaborazione di successo nel campo dei servizi di manutenzione degli aeromobili per l’enorme flotta di jet della famiglia Airbus A320 della compagnia aerea low cost. Per i prossimi sette anni, Lufthansa Technik Sofia continuerà a svolgere il suo ruolo di pilastro per i regular heavy base maintenance checks di easyJet. Ogni stagione invernale, la Lufthansa Technik Southeastern European powerhouse dedicherà quattro postazioni di revisione parallele esclusivamente alla compagnia aerea.

L’accordo riguarda gli aeromobili della famiglia A320ceo e A320neo operati con i vari Air Operator Certificates (AOCs) di easyJet – easyJet UK, easyJet Switzerland e easyJet Europe – e integra idealmente i recurring light base maintenance checks che la flotta della compagnia aerea già riceve presso Lufthansa Technik Milan.

“Lufthansa Technik Sofia svolge un ruolo importante nella nostra outsourced base maintenance activity”, afferma Brendan McConnellogue, Director Engineering and Maintenance at easyJet. “I team di easyJet e Lufthansa Technik Sofia lavorano brillantemente insieme ogni stagione invernale per soddisfare le crescenti esigenze della compagnia aerea. Siamo estremamente lieti di estendere il nostro rapporto mentre la nostra flotta continua a crescere”.

“Siamo entusiasti che easyJet abbia rinnovato ancora una volta il nostro long-term base maintenance agreement, riponendo la loro fiducia nella nostra esperienza. Con la loro livrea distintiva, easyJet continuerà a portare la loro caratteristica presenza arancione a Sofia per molti inverni a venire”, ha affermato Daniel Hepworth, Senior Director Corporate Sales Western Europe, Lufthansa Technik. “Negli ultimi dieci anni, la nostra collaborazione ha portato a più di 500 controlli di manutenzione riusciti, rispettando costantemente elevati standard di sicurezza e puntualità. Questa estensione del contratto rappresenta una vera partnership costruita nel corso di molti anni fornendo aeromobili sicuri e affidabili nei tempi e nel budget”.

easyJet e Lufthansa Technik intrattengono già un rapporto commerciale duraturo e di successo in vari campi della manutenzione, riparazione e revisione. Lufthansa Technik Sofia ha iniziato a eseguire base maintenance checks per la compagnia aerea nel 2015.

Lufthansa Technik ha inoltre stipulato ulteriori accordi a MRO Europe, che si sta svolgendo a Londra.

Si amplia la partnership con il produttore di componenti Chromalloy: Lufthansa Technik offre ora ricambi per motori IAE V2500

Le compagnie aeree che utilizzano V2500 SelectOne engines di International Aero Engines (IAE) possono ora farli revisionare utilizzando PMA (Parts Manufacturer Approval) components di Lufthansa Technik. In collaborazione con Chromalloy, uno dei principali produttori di componenti per motori a livello mondiale, il fornitore MRO ha sviluppato sei diversi tipi turbine blade types per il V2500 SelectOne engine. Due di questi – second stage High Pressure Turbine (HPT) blade e seventh stage High Pressure Compressor (HPC) blade – hanno già ricevuto la certificazione FAA e sono in servizio operativo da diversi mesi su più motori di varie compagnie aeree di Lufthansa Group. Chromalloy e Lufthansa Technik hanno presentato i dettagli della loro cooperazione e delineato i piani futuri a MRO Europe di Londra.

I PMA components sono pezzi di ricambio approvati dalle autorità aeronautiche come la Federal Aviation Administration (FAA). Sebbene non siano prodotti dall’original equipment manufacturer (OEM), queste parti sono equivalenti in termini di forma e funzione e soddisfano gli stessi elevati standard di sicurezza e qualità. Per le compagnie aeree, i PMA components rappresentano un’alternativa finanziariamente interessante, offrendo notevoli risparmi sui costi rispetto ai componenti OEM senza compromettere la sicurezza o le prestazioni.

Le PMA blades già approvate per l’uso in questo tipo di motore che equipaggia la famiglia Airbus A320ceo sono state installate più volte da Lufthansa Technik nell’ambito degli eventi di revisione del V2500 SelectOne. All’interno delle compagnie aeree di Lufthansa Group, questi due componenti sono ormai in servizio operativo da diversi mesi. Ad oggi, Lufthansa Technik ha installato le PMA blades in un numero di motori a due cifre, che hanno accumulato complessivamente circa 1.800 ore di volo e oltre 1.100 cicli di volo.

“I risultati iniziali in servizio sono stati molto soddisfacenti, proprio come previsto”, ha affermato il Dr. Alexander Feuersaenger, Senior Vice President Fleet Management Lufthansa Group. “A seguito di uno stretto coordinamento tra il Lufthansa Group Engine Management e le compagnie aeree di Lufthansa Group, abbiamo deciso di adottare PMA components per i nostri motori V2500 che equipaggiano la flotta A321ceo. L’opzione introdotta da Lufthansa Technik rappresenta un’alternativa tecnicamente valida ed economicamente interessante per noi come cliente di lancio. Offre un eccellente rapporto costi-prestazioni pur mantenendo i più elevati standard di qualità e sicurezza”.

“In futuro, i clienti che sceglieranno Lufthansa Technik per la revisione del motore V2500 SelectOne avranno una scelta”, ha affermato Thomas Boettger, Vice President Corporate Procurement at Lufthansa Technik. “Possono continuare a fare affidamento sui componenti OEM oppure optare per i componenti PMA più convenienti, con prestazioni e sicurezza identiche. Siamo orgogliosi di offrire questa alternativa insieme a Chromalloy. Questo sviluppo segna una pietra miliare significativa nella nostra partnership”.

“Siamo onorati di continuare il nostro rapporto di lunga data con Lufthansa Technik fino al 2035”, ha dichiarato Chris Celtruda, Chromalloy Chief Executive Officer. “Questa estensione riflette la nostra fiducia reciproca e il nostro impegno per l’eccellenza nelle prestazioni dei componenti del motore. Chromalloy rimane un pioniere nello sviluppo di PMA per high-value airfoil applications e non vediamo l’ora di fornire soluzioni affidabili e orientate al valore a Lufthansa Technik e alla nostra base di clienti globale”.

Decidendo di sviluppare e commercializzare congiuntamente i PMA components per il V2500 SelectOne engine, Chromalloy e Lufthansa Technik stanno espandendo la loro collaborazione di lunga data, che si è già rivelata vincente nei progetti per i CF6-80C2 and CFM56-3 engine types.

Lufthansa Technik equipaggia l’ACJ319neo con interni VIP di fascia alta e connettività LEO

Lufthansa Technik ha completato l’allestimento della cabina VIP di un Airbus ACJ319neo per un cliente privato sconosciuto. L’aereo ha ricevuto i suoi interni individuali in una recente sosta presso la base di Lufthansa Technik ad Amburgo. È caratterizzato da un design moderno e di fascia alta che soddisfa i desideri e le aspirazioni uniche dei clienti. Inoltre, è la prima cabina VIP completata a presentare la soluzione all’avanguardia di connettività Internet satellitare Gogo Galileo LEO (Low-Earth-Orbit).

“Questo affascinante velivolo è un ulteriore esempio di come Lufthansa Technik rafforzi il proprio ruolo di leader tecnologico per i completamenti di velivoli VIP e speciali”, ha affermato Michael von Puttkamer, Vice President Special Aircraft Services, Lufthansa Technik. “Con il suo allestimento personalizzato, che garantisce livelli eccellenti di comfort di viaggio privato, l’aereo soddisfa e supera le più alte aspettative. Per migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri, Lufthansa Technik, in collaborazione con Airbus e Gogo, ha introdotto un nuovo standard in termini di intrattenimento a bordo e connettività”.

L’installazione del terminale Gogo Galileo consente l’accesso alla banda larga ad alta velocità, consentendo ai passeggeri di usufruire di videoconferenze di alta qualità, trasferimento dati in tempo reale e altri servizi online con bassa latenza ovunque sulla Terra. A differenza dei sistemi tradizionali che si basano sui satelliti in un’orbita geostazionaria (GEO) a circa 42.000 chilometri sopra la Terra, l’advanced electronically steered antenna si collega alla rete satellitare Eutelsat OneWeb, orbitando a soli 965 chilometri sopra la Terra. La resilienza della rete della costellazione LEO offre una connettività costante grazie al maggior numero di satelliti, consentendo agli ospiti a bordo di rimanere produttivi, intrattenuti e rilassati.

Chadi Saade, Presidente di Airbus Corporate Jets, ha dichiarato: “L’ACJ319neo, con il suo spazio superiore e prestazioni e affidabilità senza rivali, è la piattaforma di scelta per interni unici e tecnologicamente avanzati. Questo completamento di Lufthansa Technik, dotato di connettività Gogo LEO all’avanguardia, incarna perfettamente la missione di ACJ: fornire l’ambiente di cabina definitivo per la connessione e la collaborazione globale. Questo stabilisce un nuovo standard per l’esperienza di viaggio aziendale”.

Chris Moore, Chief Executive Officer of Gogo, aggiunge: “Siamo lieti di portare la nostra tecnologia a prova di futuro al cliente VIP Airbus. I passeggeri beneficiano di una connettività continua e ininterrotta che rispecchia le prestazioni a terra ed è supportata da un’assistenza clienti di persona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Comprendiamo che gli ospiti a questo livello fanno affidamento sulla collaborazione in tempo reale, indipendentemente da dove stanno volando, e con l’installazione del Gogo Galileo HDX terminal, insieme ad Airbus e Lufthansa Technik, stiamo ridefinendo cosa significa rimanere connessi in modo sicuro a 40.000 piedi”.

Safran e Lufthansa Technik espandono la loro APU generator MRO partnership per la flotta Airbus A320

Alla fiera MRO Europe di Londra, Safran Electrical & Power e Lufthansa Technik hanno annunciato una partnership rafforzata per fornire servizi di manutenzione e revisione per Auxiliary Power Unit (APU) generators sulla famiglia Airbus A320.

Safran Electrical & Power fornirà a Lufthansa Technik supporto e competenza completi, garantendo l’affidabilità e le prestazioni degli A320 electrical systems per le compagnie aeree di tutto il mondo. Questa collaborazione a lungo termine apporta maggiore flessibilità ed efficienza alla rete di servizi globale di Lufthansa Technik.

“Noi di Lufthansa Technik ci impegniamo a fornire ai nostri clienti delle compagnie aeree i più alti standard di affidabilità e servizio. Questo nuovo accordo con Safran Electrical & Power ci consente di ottimizzare ulteriormente le nostre soluzioni di manutenzione per gli APU generators della famiglia Airbus A320. Combinando le nostre competenze, possiamo rispondere ancora meglio alle esigenze in evoluzione del settore aeronautico. Non vediamo l’ora di continuare questa forte collaborazione”, ha affermato Katharina Charlotte Schaefer, Senior Director Corporate Procurement, Lufthansa Technik.

“Siamo molto lieti di portare la nostra collaborazione con Lufthansa Technik a un livello superiore. Questo accordo riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di manutenzione innovative e affidabili per gli operatori della famiglia A320 in tutto il mondo. Lavorando a stretto contatto, possiamo anticipare meglio le esigenze del mercato e aiutare le compagnie aeree a massimizzare le prestazioni dei loro electrical systems. Non vediamo l’ora di raggiungere nuovi traguardi insieme e di offrire un valore ancora maggiore alle compagnie aeree”, ha aggiunto Amans Defossez, Vice President Customer Support & Services at Safran Electrical & Power.

Questo prolungamento del contratto con Safran Electrical & Power rientra in un più ampio rapporto di fiducia di lunga data tra Safran e Lufthansa Technik, illustrato anche dal rinnovo per 10 anni dell’MRO che copre tutti i Safran Landing Systems products.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Safran)