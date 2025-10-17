Neos e Aeroporti di Puglia riconfermano la tratta Bari – New York per il 2026

Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, e Aeroporti di Puglia riconfermano per il 2026 il volo Bari Palese-New York JFK, rinnovando così il proprio impegno nel rafforzare l’offerta di lungo raggio dal sud Italia.

“Il collegamento tornerà disponibile da giugno 2026 mantenendo la doppia partenza settimanale e sarà sempre operato da un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi di servizio – Premium ed Economy – per un totale di 355 posti.

Con 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre, la risposta della clientela pugliese e delle regioni limitrofe è stata estremamente positiva, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto di Bari all’interno del network Neos.

Il rinnovo della rotta Bari – New York per il 2026 si affianca ad un’altra vincente iniziativa: cinque voli Neos diretti in partenza da Bari verso alcune delle destinazioni esotiche di lungo raggio più amate, come Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana. Un segnale chiaro della volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza nel sud Italia ampliando le opportunità di viaggio internazionali e intercettando una domanda in continua crescita”, afferma il comunicato.

“I 10.000 passeggeri trasportati da Neos sul collegamento diretto con New York rappresentano un risultato straordinario per la nostra rete aeroportuale. Un successo che dimostra l’efficacia della strategia di sviluppo del network intercontinentale condivisa con la Regione Puglia e le sue strutture. Questo volo non solo consolida il ruolo dell’aeroporto come hub internazionale, ma testimonia anche il valore della collaborazione con la compagnia aerea partner e con la rete delle agenzie di viaggio con cui intendiamo proseguire e rafforzare un percorso di crescita condiviso e orientato all’innovazione, alla qualità del servizio e all’ampliamento dell’offerta verso mercati strategici per la Puglia e per le aree che a questo territorio guardano come modello di sviluppo”, afferma Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia.

“Il risultato ottenuto in questi primi mesi conferma l’ottima risposta del mercato pugliese e la validità della nostra strategia. Bari è per noi uno scalo importante: crediamo fortemente nelle sue potenzialità e nel ruolo che può avere per connettere il sud Italia con destinazioni internazionali, come appunto New York, Zanzibar, le Maldive, il Kenya, il Messico e la Repubblica Dominicana. Per questo abbiamo scelto di proseguire e rafforzare la nostra presenza, offrendo collegamenti sempre più capillari e di qualità, sia per il turismo leisure sia per i flussi business”, afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos.

“Con la conferma del collegamento da Bari, Neos consolida, inoltre, la propria strategia di espansione verso il Nord America, dove è presente dal 2021 con tre frequenze settimanali sulla tratta Milano Malpensa – New York, dal 2023 con il volo non stop Milano Malpensa – Toronto e dal 2024 con il diretto Palermo – New York con due frequenze settimanali”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Neos – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Neos)