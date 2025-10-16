Lufthansa: lo storico Junkers Ju 52 arriva a Francoforte

Lufthansa informa: “Lo storico Junkers Ju 52 di Lufthansa è arrivato nella sua nuova “base” e si è trasferito nel Lufthansa Group Conference and Visitor Center a Frankfurt Airport. Lì, il leggendario velivolo sarà esposto in modo permanente dalla primavera del 2026 insieme al Lockheed Super Star, arrivato ad agosto. Grazie alla facciata in vetro, gli appassionati di aviazione potranno ammirare le due icone anche dall’esterno.

Dopo oltre 80 anni di servizio, l’aereo, immatricolato D-AQUI, è stato ritirato dalle operazioni commerciali alla fine del 2018. Dopo una lunga e movimentata storia, è stato ampiamente restaurato tra il 1984 e il 1986. Da allora, l’affettuosamente soprannominato “Zia Ju” ha trasportato oltre 250.000 passeggeri su voli turistici per Lufthansa“.

“Il primo Junkers Ju 52 entrò a far parte della flotta Lufthansa nel 1932 e divenne rapidamente la spina dorsale della compagnia aerea. Apprezzato per la sua efficienza e affidabilità, lo Ju 52 rappresentava all’epoca circa il 50% degli aerei Lufthansa.

L’“Iron Annie” è più di un semplice aereo: è un simbolo di spirito pionieristico, eccellenza ingegneristica e fascino del volo. Con la sua caratteristica carrozzeria in metallo ondulato, i tre motori caratteristici e l’affidabilità senza pari, lo Ju 52 ha affascinato generazioni di piloti, passeggeri e appassionati di aviazione. Sviluppato negli anni ’30, lo Ju 52 ha stabilito nuovi standard nel trasporto passeggeri e merci. La sua versatilità lo ha reso indispensabile sia nell’aviazione civile che militare. Il suo design robusto e la capacità di atterrare su piste non asfaltate lo hanno reso sinonimo di affidabilità e innovazione. Oggi, lo Ju 52 è considerato un aereo di culto che continua ad entusiasmare gli appassionati di aviazione di tutto il mondo”, prosegue Lufthansa.

“Con l’installazione delle ali, la presentazione del Lockheed Super Star raggiunge un’altra pietra miliare. I lavori procedono rapidamente, consentendo l’inizio dell’assemblaggio delle ali prima del previsto. Il completamento del Super Star rimane un evento molto atteso, a simboleggiare il legame unico di Lufthansa tra tradizione ed eccellenza tecnica.

Situato accanto al Lufthansa Aviation Center (LAC), Lufthansa Group sta costruendo un nuovo Conference and Visitor Center che fungerà da sede per nuove forme di collaborazione tra dipendenti, clienti, partner commerciali e appassionati di aviazione.

L’apertura del centro la prossima primavera coincide con il centenario della fondazione della prima Lufthansa e sottolinea l’importanza della tradizione aeronautica per Lufthansa Group.

Una galleria aperta ospiterà numerose mostre sulla storia aziendale di Lufthansa, molte delle quali saranno esposte al pubblico per la prima volta. Come il training and conference hotel “Lufthansa Seeheim”, il Conference and Visitor Center sarà disponibile anche per eventi esterni”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)