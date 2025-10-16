SWISS e SBB aggiungono tre nuove destinazioni allo SWISS Air Rail network

Swiss International Air Lines (SWISS) e le Swiss Federal Railways (SBB) rispondono alla crescente domanda di opzioni di viaggio più confortevoli.

“I partner aggiungeranno San Gallo, Locarno e Costanza, tutte servite da Zurich Airport, all’international SWISS route network a partire dal 27 ottobre 2025. I biglietti SWISS per le tre nuove destinazioni sono prenotabili da oggi (16 ottobre 2025) su swiss.com o presso qualsiasi agenzia di viaggi”, afferma SWISS.

“Con le nostre nuove destinazioni SWISS Air Rail stiamo creando ancora più ponti tra la nostra ampia gamma di servizi aerei internazionali e le principali regioni commerciali, industriali e culturali intorno ai nostri hub aeroportuali svizzeri”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “San Gallo, centro commerciale, industriale e di formazione superiore, Locarno, con il suo festival internazionale del cinema, meta turistica di punta, e Costanza, porta d’accesso alla regione del Lago di Costanza, sono tutte eccellenti aggiunte alla nostra rete di collegamenti SWISS. E con l’estensione di SWISS Air Rail a queste città, poniamo ulteriormente l’accento su una mobilità più fluida, sostenibile e a misura di cliente”.

“Con l’integrazione di San Gallo, Locarno e Costanza nella rete SWISS Air Rail, continuiamo a impegnarci per offrire soluzioni di mobilità multimodale di qualità”, aggiunge Véronique Stephan, SBB Head of Passenger Services Markets. “Grazie alla nostra partnership con SWISS, i nostri clienti possono prenotare in modo semplice e combinare perfettamente i viaggi in treno e in aereo, con la garanzia di un viaggio in treno veloce, comodo e rispettoso dell’ambiente da o per l’aeroporto”.

“Questa ultima espansione porta lo SWISS Air Rail network a 24 destinazioni in Svizzera, Germania e Austria.

Con SWISS Air Rail, i passeggeri viaggiano con la massima comodità: tutti i documenti di viaggio vengono emessi direttamente da SWISS. Al momento della prenotazione del biglietto aereo, i viaggiatori possono scegliere la stazione ferroviaria preferita come punto di partenza o di arrivo e utilizzare la stessa carta d’imbarco per l’intero viaggio. Il biglietto ferroviario può essere utilizzato in modo flessibile dal giorno prima della partenza prevista o fino al giorno successivo all’arrivo. Tutti i passeggeri SWISS Air Rail beneficiano inoltre di nuove coincidenze garantite in caso di ritardo. I membri Miles & More accumulano miglia e punti sul loro biglietto SWISS Air Rail; i clienti che volano in SWISS Business o SWISS First possono viaggiare in first class sui loro treni SBB“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)