United: i profitti nel terzo trimestre 2025 superano le aspettative

United Airlines (UAL) ha registrato oggi un third-quarter profit superiore alle aspettative. “La compagnia ha registrato un third-quarter pre-tax earnings di 1,3 miliardi di dollari, con un pre-tax margin dell’8,2% e un adjusted pre-tax earnings di 1,2 miliardi di dollari, con un adjusted pre-tax margin dell’8,0%. La compagnia ha inoltre conseguito un diluted earnings per share di 2,90 dollari e un adjusted diluted earnings per share di 2,78 dollari, rispetto alle previsioni di 2,25-2,75 dollari. Il total operating revenue è cresciuto del 2,6% su base annua, raggiungendo i 15,2 miliardi di dollari”, afferma United.

“Questi risultati finanziari dimostrano come la compagnia aerea abbia prosperato in un anno economicamente volatile grazie ai clienti fedeli al brand che scelgono di volare con United per il valore dell’esperienza United. United ha continuato a beneficiare di diverse fonti di fatturato durante il trimestre. Nel terzo trimestre, i premium cabin revenue sono aumentati del 6% su base annua; i ricavi della Basic Economy sono aumentati del 4% su base annua; i cargo revenue sono aumentati del 3% su base annua e i loyalty revenue sono aumentati del 9% su base annua. Questo forte slancio è proseguito finora nel quarto trimestre e prevediamo che il quarto trimestre del 2025 registrerà il fatturato operativo totale più alto in un singolo trimestre nella storia della compagnia”, prosegue United.

“Abbiamo investito nei clienti in ogni fascia di prezzo: schermi sullo schienale dei sedili, un’app mobile leader del settore, spazio extra per le gambe, un sedile United Polaris completamente reclinabile e Starlink veloce, gratuito e affidabile su ogni aereo entro il 2027. I nostri clienti apprezzano l’esperienza United, il che li rende sempre più fedeli”, ha dichiarato il CEO, Scott Kirby. “Questi investimenti, durati quasi un decennio, uniti all’eccellente servizio offerto dal nostro personale, hanno permesso a United di conquistare e fidelizzare clienti, garantendo una resilienza economica nonostante la volatilità macroeconomica nei primi tre trimestri dell’anno e un significativo rialzo grazie al miglioramento dell’economia e della domanda nel quarto trimestre”.

“I clienti scelgono sempre più spesso una compagnia aerea in grado di offrire loro un’esperienza di viaggio di valore, dalla Basic Economy a United Polaris”, ha affermato Kirby. “Siamo ben posizionati per essere la compagnia aerea scelta dai clienti fedeli al nostro brand per volare negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)