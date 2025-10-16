La Gulfstream Fleet sorpassa 3 milioni di Nautical Miles volate con Sustainable Aviation Fuel

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la sua flotta di corporate, demonstration and support aircraft ha superato 3 milioni di miglia nautiche percorse con sustainable aviation fuel (SAF) blends. Inoltre, i Gulfstream G800, Gulfstream G700, Gulfstream G600 e Gulfstream G400 hanno volato questa settimana alla NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2025 di Las Vegas utilizzando SAF blends. Questi velivoli e un mock-up del Gulfstream G300 appena annunciato sono esposti durante la fiera.

“Oltre 3 milioni di miglia nautiche percorse con SAF blends testimoniano il nostro impegno nell’approvvigionamento e nella dimostrazione dei vantaggi del SAF”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Siamo da tempo all’avanguardia nelle innovazioni per la sostenibilità e questo ultimo traguardo dimostra ulteriormente la nostra leadership e il nostro impegno per promuovere gli obiettivi di sostenibilità generali della business aviation”.

“Gulfstream continua a mantenere una solida fornitura di SAF presso la sua sede centrale di Savannah e prevede di aumentarne l’utilizzo di quasi il 50% quest’anno rispetto all’anno scorso.

Gulfstream è da tempo leader nella sostenibilità per la business aviation, ottenendo numerosi risultati grazie alla collaborazione con sviluppatori di carburanti e produttori di motori. L’azienda è stata il primo original equipment manufacturer (OEM) a volare con SAF puro al 100%.

Nel 2023 Gulfstream ha effettuato il primo volo transatlantico al mondo utilizzando SAF puro al 100%, composto da 100% Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (neat HEFA) in entrambi i motori e, nel 2024, ha completato con successo i ground emissions testing per 100% neat SAF contenente zero zolfo”, conclude Gulfstream Aerospace.

Gulfstream apre il Texas Repair and Overhaul Center

Inoltre, Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura ufficiale del suo nuovo Texas Repair and Overhaul Center, situato nell’area di Dallas-Fort Worth.

“Questo importante traguardo supporta la strategia a lungo termine di Gulfstream volta ad aumentare il supporto interno per i componenti e a migliorare la disponibilità dei ricambi, per ridurre al minimo i tempi di fermo dei clienti.

La struttura di 9.290 metri quadrati (100.000 piedi quadrati) attualmente supporta una moltitudine di servizi, tra cui riparazione e revisione di wheels, brakes, batteries and hydraulics, oltre a riparazioni strutturali di materiali compositi e verniciatura. Il centro, che Gulfstream amplierà ulteriormente per supportare avionica, carrello di atterraggio e altri componenti, rappresenta un investimento di oltre 21 milioni di dollari e ospita oltre 5 milioni di dollari in ricambi e inventario dedicati per le riparazioni”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Ampliando le nostre capacità interne di riparazione e revisione, stiamo accelerando i tempi di consegna e aumentando la disponibilità dei ricambi per supportare al meglio le esigenze dei nostri clienti, massimizzando al contempo sicurezza, qualità ed efficienza”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Continueremo a investire nella riparazione dei componenti, nel supporto alla manutenzione e nei pezzi di ricambio per migliorare il servizio complessivo per i nostri clienti, soprattutto con la continua crescita della nostra flotta”.

“Questa nuova struttura integra la più ampia presenza regionale di Gulfstream, che include il Fort Worth Alliance Service Center e le operazioni di completamento presso il Dallas Love Field. Inoltre, il Gulfstream California Repair and Overhaul Center di Lincoln, California, è specializzato in riparazioni di componenti avioniche ed elettroniche”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulstream Aerospace Corporation)