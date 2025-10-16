Wizz Air: nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Bratislava

Wizz Air continua la sua espansione in Italia ed annuncia una nuova rotta che connette la capitale italiana, Roma Fiumicino con Bratislava (BTS). Il nuovo collegamento sarà operativo su base giornaliera a partire dal 16 marzo 2026.

“I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono disponibili dal 16 ottobre su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ.

Il lancio di questa nuova rotta rafforza ulteriormente l’impegno di Wizz Air nel consolidare la propria presenza in Italia. Roma Fiumicino è la base più grande della compagnia nel Paese, con oltre 580 dipendenti diretti e una rete di 63 rotte verso 24 Paesi. A poche settimane dall’annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell’aggiunta di 5 nuove rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh, Valencia e, pochi giorni fa, Podgorica – questa nuova rotta conferma il ruolo strategico di Roma nella rete italiana ed europea di Wizz Air“, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’apertura di questa nuova rotta tra Roma e Bratislava è un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Italia, il nostro mercato più importante in termini di passeggeri. Il successo di questo percorso è anche merito dell’impegno del nostro team di Fiumicino, composto da oltre 580 colleghi dedicati a offrire un servizio di altissimo livello. Con questa nuova rotta, ribadiamo la nostra volontà di investire e crescere nel principale aeroporto della capitale, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita turistica dell’area. Senza dubbio, il nuovo collegamento sarà accolto con grande entusiasmo dai nostri passeggeri italiani — che viaggino per piacere o per lavoro — così come da coloro che arrivano dalla Slovacchia per visitare familiari e amici nel nostro accogliente Paese. Ogni nuova rotta rafforza il nostro legame con l’Italia e conferma il nostro impegno a offrire più opportunità, più destinazioni e più motivi per viaggiare. È ora di volare ancora più in alto, Roma”.

“In Italia, la compagnia aerea opera 245 rotte in 32 Paesi con una flotta di 27 aeromobili Airbus A321neo, servendo 27 aeroporti nel paese. Nel 2025, la compagnia aerea ha trasportato quasi 16 milioni di passeggeri (+9,5% rispetto all’anno scorso), operando oltre 75 mila voli da e per l’Italia con un tasso di completamento del 99,8%”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)