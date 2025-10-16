Il programma membership firmato Cathay è ora più semplice, intuitivo e vantaggioso

Cathay ha annunciato l’evoluzione del proprio programma membership, pensato per offrire ai soci un’esperienza più intuitiva, semplice e vantaggiosa.

“Il programma introduce novità per i soci Green, Silver, Gold e Diamond, che garantiscono un percorso di progressione più rapido, maggiore semplicità e un riconoscimento potenziato attraverso privilegi esclusivi legati al viaggio e al lifestyle. Ciò riflette il costante impegno di Cathay nell’arricchire le esperienze dei propri soci e nel garantire loro un viaggio appagante che migliori davvero la loro vita. Le novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con un periodo di transizione a partire dal 1° gennaio 2026, concedendo ai soci un anno di anticipo per adeguarsi con facilità”, afferma Cathay.

“Il programma evoluto permette ai soci di beneficiare di un percorso più semplice e gratificante verso i livelli successivi:

Progressione di status più intuitiva: gli Status Points non saranno più azzerati dopo aver ricevuto un upgrade, consentendo ai soci di raggiungere potenzialmente più upgrade di status in un solo anno. Questo permette un avanzamento continuo nei livelli degli status, assicurando che tutti i punti accumulati contribuiscano al raggiungimento del livello successivo.

Ciclo di membership standardizzato: abbandonato il sistema individuale, il ciclo di membership sarà ora standardizzato e corrisponderà all’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, per tutti i soci. Questa modifica assicura un intervallo temporale chiaro e uniforme per pianificare viaggi con familiari e amici e per progredire con maggiore facilità.

Trasferimento degli Status Points: ogni sforzo conta. I soci Gold o superiori potranno ora trasferire all’anno successivo gli Status Points in eccesso, fino al 50% del totale richiesto per mantenere lo status ottenuto. Questo offre un beneficio tangibile e un importante vantaggio iniziale per mantenere o raggiungere uno status superiore, con una maggiore continuità nell’accesso a tutti i privilegi.

Diamond Exec – un nuovo status élite: Cathay introduce lo status Diamond Exec, riservato ai soci che accumulano almeno 2.400 Status Points in un anno, offrendo un’esperienza di viaggio personalizzata e elevata. Tra i vantaggi, un Relationship Manager dedicato che si occupa delle esigenze specifiche e una serie completa di vantaggi su misura, pensati per portare l’esperienza di viaggio a un livello superiore di comfort e benessere.

Anno di membership Diamond gratuito: i soci che hanno mantenuto qualsiasi status Diamond per almeno cinque anni cumulativi durante il loro percorso di membership possono ora guadagnare un anno gratuito di status Diamond ogni 6.000 Status Points accumulati nel corso della loro membership, senza scadenze né limiti al numero di annualità riconosciute. I soci potranno usufruire di questo anno gratuito quando più lo desiderano, mantenendo il proprio status anche in anni con minore attività di viaggio e beneficiando di maggiore flessibilità nel godere dei vantaggi”, prosegue Cathay.

Il Direttore Customer Lifestyle di Cathay, Vivian Lo, ha dichiarato: “Stiamo evolvendo il programma membership Cathay pensando ai nostri soci attuali e futuri, offrendo un’esperienza più intuitiva, semplice e potenziata. Agevolando il percorso verso status più elevati e offrendo nuova flessibilità, i soci potranno progredire con maggiore facilità e vivere un viaggio più gratificante che valorizza davvero la loro vita”.

