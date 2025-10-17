Canavia riceve il suo primo Tecnam P2006T NG

Tecnam Aircraft annuncia la consegna e il volo di trasferimento di un nuovo P2006T NG a Canavia Flight Training, che segna il terzo Tecnam P2006T nella sua flotta e il primo dell’ultima versione NG (Next Generation) ad arrivare alle Isole Canarie.

“Con questa aggiunta, Canavia ora opera dieci velivoli Tecnam, che costituiscono la spina dorsale della sua flotta di 13 aerei, dedicata principalmente all’Airline Transport Pilot Licence (ATPL) training.

Fondata nel 2009, Canavia Flight Training Organization (FTO) si è affermata come punto di riferimento nella formazione aeronautica in tutta Europa. Operando dalle Isole Canarie, Canavia offre corsi di addestramento di alto livello a oltre 160 studenti attivi, beneficiando di eccellenti condizioni meteorologiche tutto l’anno, istruttori esperti e una flotta robusta che garantisce affidabilità ed efficienza”, afferma Tecnam.

“Ci impegniamo per l’eccellenza nella formazione dei futuri piloti di linea”, ha dichiarato Mario Pons, CEO di Canavia. “La nostra partnership con Tecnam ci fornisce velivoli perfettamente adatti alle nostre attività di addestramento e, soprattutto, un solido supporto di manutenzione che ci consente di soddisfare gli impegnativi programmi di volo dei nostri studenti”.

“Il volo di trasferimento del nuovo velivolo dalla sede centrale di Tecnam a Capua, Italia, alla base di Canavia nelle Isole Canarie, è stato completato con successo da Álvaro Lapetra, Tecnam Spanish Dealer, insieme al pilota di Canavia Miguel Marafini”, prosegue Tecnam.

“È stato un vero piacere consegnare questo P2006T di nuova generazione a Canavia, uno dei training partner più fedeli e professionali di Tecnam”, ha dichiarato Álvaro Lapetra. “Il velivolo ha operato in modo impeccabile durante tutto il volo di trasferimento, confermando ulteriormente l’affidabilità e l’efficienza della piattaforma bimotore di Tecnam”.

“La continua espansione di Canavia, con l’intenzione di acquisire un Tecnam P2010 single engine four seat nei prossimi giorni, dimostra la loro costante fiducia nella gamma di velivoli e nell’assistenza clienti di Tecnam“, continua Tecnam.

“Tecnam è orgogliosa di supportare l’impegno di Canavia verso la qualità e la professionalità”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, “Il loro successo nell’addestramento della prossima generazione di piloti di linea è perfettamente in linea con la missione di Tecnam di fornire velivoli avanzati, affidabili e sostenibili per l’addestramento al volo in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)