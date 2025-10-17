Emirates introduce l’Airbus A350 e il servizio Premium Economy a Oslo

Emirates ha raggiunto un traguardo significativo con il lancio del suo Airbus A350 a Oslo, portando per la prima volta la sua offerta Premium Economy in Scandinavia. La compagnia aerea ha organizzato un evento esclusivo in aeroporto, accogliendo ospiti e media per un pomeriggio che ha sottolineato il suo impegno nell’offrire un servizio eccezionale nella regione.

“L’introduzione del servizio con A350 a Oslo segna un nuovo capitolo nell’investimento della compagnia aerea nel mercato norvegese. Rinomato per il comfort e il servizio, il servizio vanta i nuovi interni di Business Class, Premium Economy ed Economy Class, che definiscono un nuovo standard di eccellenza per i passeggeri in tutte le classi.

Dal suo lancio nel 2014, il servizio giornaliero di Emirates tra Dubai e Oslo è diventato la scelta preferita sia dai viaggiatori d’affari che da quelli di piacere, collegando la Norvegia agli Emirati Arabi Uniti e all’ampia rete globale della compagnia aerea.

All’evento hanno partecipato senior executives di Emirates, inclusi Pierfrancesco Carino, VP Commercial Operations North and West Europe e Terje Grue, Country Manager Norway. Erano presenti anche Majid Al Matrooshi dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Norvegia, Ståle Lien Hansen, Mayor of Ullensaker Municipality, Dorothy Billett, SVP Terminal Operations at Avinor”, afferma Emirates.

Terje Grue ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare l’A350 e il nostro prodotto Premium Economy in Norvegia. Si tratta di un passo importante per rafforzare la nostra presenza sul mercato. I viaggiatori in partenza da Oslo potranno ora godere di un livello di comfort completamente nuovo, sia che volino verso Dubai o verso le nostre numerose destinazioni in Asia, Africa e Australia”.

“Rendendo i viaggi di lusso più accessibili a un pubblico più ampio, la Premium Economy offre un’esperienza simile alla Business Class di molte compagnie aeree. Offre un ampio spazio tra i sedili di 101 cm, uno schienale reclinabile di 20 cm, poggiatesta regolabili e poggiapiedi e poggiagambe completi per un comfort ottimale. Ogni sedile è rivestito in lussuosa pelle color crema con tavolini pieghevoli effetto legno per pranzare o lavorare.

La cabina è dotata di punti di ricarica integrati nei sedili, un tavolino da cocktail laterale, uno schermo TV da 13,3 pollici, un cuscino e una coperta di grandi dimensioni, amenity kits gratuiti su voli selezionati e uno spumante esclusivo a livello mondiale: Chandon Vintage Brut 2017.

Tra gli ospiti figuravano importanti partner di agenzie di viaggio, partner operativi e rappresentanti dei media. Dopo l’arrivo dell’aereo, gli ospiti sono stati invitati a esplorare il nuovo velivolo e la cabina Premium Economy durante un tour statico in aeroporto”, prosegue Emirates.

“L’A350 opererà sul volo giornaliero EK159/160 di Emirates tra Oslo e Dubai. La rotta offre collegamenti senza interruzioni verso 145 destinazioni in tutto il mondo, tra cui destinazioni popolari per i passeggeri norvegesi come Thailandia, Indonesia, Pakistan, Giappone, Vietnam, Filippine e Australia”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)