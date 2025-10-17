Embraer inaugura il suo nuovo India office e sigla un accordo con Mahindra Group per introdurre il C-390 in India

Embraer ha inaugurato oggi il nuovo India office della sua fully-owned Indian subsidiary presso WorldMark 4, Aerocity, Nuova Delhi. All’evento hanno partecipato il Vicepresidente brasiliano Geraldo Alckmin, il Ministro della Difesa brasiliano José Mucio, il Ministro dell’Aviazione Civile indiano Shri Kinjarapu Rammohan Naidu e l’Ambasciatore brasiliano in India Kenneth Felix Haczynski da Nobrega.

“L’apertura della sede segna un significativo approfondimento dell’impegno di lunga data di Embraer in India e pone le basi per un ruolo più ampio in tutte le sue unità aziendali: commercial aviation, defense, business aviation, services and support, urban air mobility (UAM).

La nuova sede fungerà da hub centrale per le operazioni di Embraer in India, rafforzando la capacità di capitalizzare le opportunità offerte dal settore aerospaziale e della difesa in continua evoluzione del Paese. Ciò include la crescita dei team nelle funzioni aziendali e nelle unità specializzate incentrate su approvvigionamento, supply chain e ingegneria. L’investimento strategico di Embraer riflette la sua visione a lungo termine di rafforzare la propria presenza in India e di collaborare strettamente con l’industria locale per supportare le iniziative “Make in India”.

La storia di Embraer in India risale a 20 anni fa, quando i primi E-Jets entrarono in funzione nel 2005, aprendo nuove frontiere nella connettività regionale. L’inaugurazione della nuova sede aziendale rappresenta un impegno rinnovato e ampliato nei confronti del Paese. Oggi, quasi 50 velivoli Embraer di 11 diverse tipologie operano in India, al servizio della Indian Air Force, di altre agenzie governative, di business jet operators e di una compagnia aerea commerciale, Star Air“, afferma Embraer

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer, ha dichiarato: “L’apertura della nostra sede centrale di Nuova Delhi segna un nuovo, audace capitolo per Embraer in India, un mercato centrale per la nostra visione globale. Questa sede abbraccia tutte le nostre unità aziendali e rafforzerà la collaborazione con partner, clienti e fornitori. Ci impegniamo a portare tecnologia e innovazione di livello mondiale per supportare la crescita aerospaziale dell’India, promuovere l’autosufficienza e contribuire a realizzare la sua ambizione di diventare un hub aeronautico globale”.

Intervenendo all’evento di inaugurazione della sede, Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security, ha dichiarato: “L’inaugurazione della nostra sede qui a Nuova Delhi riflette la nostra ambizione di un’ulteriore crescita nel Paese. I nostri velivoli si sono guadagnati una reputazione per prestazioni e affidabilità e siamo fiduciosi che il nostro multi-mission medium transport aircraft, il C-390 Millennium, sia perfettamente adatto a fornire ulteriori capacità alla Indian Air Force”.

“L’inaugurazione sottolinea anche il rafforzamento delle relazioni tra India e Brasile, con l’espansione di Embraer nella regione che riflette un impegno condiviso per una più profonda collaborazione e una crescita reciproca. La maggiore presenza di Embraer consentirà un maggiore coinvolgimento con gli stakeholder indiani, i clienti e la più ampia supply chain aerospaziale.

Le attività di Embraer in India abbracciano diversi settori. Nella difesa, la piattaforma ERJ145 costituisce la base del ‘Netra’ AEW&C aircraft dell’Indian Air Force, mentre il velivolo Legacy 600 è utilizzato per il trasporto di funzionari governativi e VIP da Indian Air Force (IAF) e Border Security Force (BSF). Inoltre, Embraer sta posizionando il C-390 Millennium come la soluzione migliore per l’Indian Air Force Medium Transport Aircraft (MTA) program.

Nell’aviazione commerciale, la famiglia E-Jets continua a sbloccare opportunità nelle tier-two and tier-three cities, migliorando la connettività regionale e supportando le ambizioni dell’India di diventare un hub aeronautico leader a livello globale. Star Air è un all-Embraer operator di aeromobili E175 ed ERJ 145 e sta espandendo le sue operazioni in tutta l’India.

Eve Air Mobility, supportata da Embraer, si sta espandendo attivamente in India attraverso partnership strategiche volte a promuovere la urban air mobility. Tra queste, la collaborazione con JetSetGo per esplorare l’implementazione del suo Urban Air Traffic Management software, Vector, che aiuta a ridurre la congestione e a promuovere la mobilità sostenibile. Separatamente, Eve ha collaborato con Hunch Mobility per studiare il lancio di electric commuter flights a Bangalore, che renderebbero la città il primo hub della regione per la urban air mobility con eVTOL“, conclude Embraer

Embraer e Mahindra Group siglano uno Strategic Cooperation Agreement per introdurre il C-390 Millennium in India

Embraer Defense & Security e Mahindra Group hanno firmato un importante Strategic Cooperation Agreement (SCA) per promuovere la soluzione C-390 Millennium per l‘Indian Air Force Medium Transport Aircraft (MTA) programme. L’accordo è stato siglato in concomitanza con l’inaugurazione dell’Embraer national office in Aerocity, Nuova Delhi.

“L’accordo si basa sul Memorandum d’Intesa firmato nel febbraio 2024 presso l’Ambasciata del Brasile a Nuova Delhi, ampliando l’ambito della cooperazione per includere il marketing congiunto, l’industrializzazione e lo sviluppo dell’India come hub per il C-390 Millennium. Dalla firma, il velivolo C-390 Millennium ha ulteriormente ampliato la sua base di operatori a livello globale.

Embraer e Mahindra Group collaboreranno a stretto contatto con le parti interessate nel Paese e interagiranno con l’ecosistema militare e aerospaziale indiano per identificare opportunità riguardo local manufacturing, assembly facilities, supply chain and MRO activities. L’ambizione a lungo termine è quella di posizionare l’India come polo di produzione e supporto per il velivolo C-390 Millennium, al servizio sia delle esigenze nazionali che regionali.

Questa partnership unisce l’innovazione aerospaziale di livello mondiale del Brasile con la competenza manifatturiera dell’India e contribuisce al rafforzamento dei legami tra i due Paesi, posizionando l’India come potenziale hub per il velivolo C-390 Millennium nella regione”, afferma Embraer.

Intervenendo alla cerimonia della firma, Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security, ha dichiarato: “L’accordo rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro rapporto con Mahindra Group. L’industria aerospaziale indiana è dinamica e di livello mondiale e insieme puntiamo a fornire all’Indian Air Force la military transport solution più avanzata e affidabile. Questa partnership è più di un accordo aerospaziale: riflette il nostro impegno per l”Atmanirbhar Bharat’ e la crescente amicizia tra Brasile e India”.

Vinod Sahay, Member of Group Executive Board, Mahindra Group, ha dichiarato: “Il C-390 Millennium non ha eguali in termini di capacità, efficienza e versatilità. Approfondendo la nostra collaborazione con Embraer, insieme garantiremo che il C-390 Millennium per la IAF MTA campaign non solo contribuirà alla sicurezza e alle aspirazioni dell’India, ma sosterrà anche la filosofia “Make in India” e promuoverà l’autosufficienza”.

“Il C-390 Millennium è il velivolo da trasporto militare più moderno della sua categoria e può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft, volando più velocemente (470 nodi) e più lontano. Può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui trasporto merci e truppe, airdrops, medical evacuation, search and rescue, firefighting and humanitarian operations. Può operare da piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo può anche essere configurato per il rifornimento in volo, sia come tanker che come receiver. L’attuale flotta operativa ha dimostrato un mission completion rate superiore al 99%, evidenziando un’eccezionale produttività nella sua categoria.

Già scelto dalle forze aeree di Brasile, Portogallo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia, Lituania e da un cliente non reso noto, il C-390 Millennium ha la capacità, la versatilità e le prestazioni necessarie per soddisfare le esigenze strategiche dell’India”, conclude Embraer.

